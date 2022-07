Temporada Alta avança més noms de la 31a edició i posa a la venda, a partir d’avui 28 de juliol, les entrades per diversos espectacles musicals i teatrals.

Aquest 2022 el festival gironí creix i incorpora noves seus amb la voluntat d’apropar la programació del festival al territori. En aquesta 31a edició el festival afegeix l’Escala, Vilajuïga, Puigcerdà i Sant Gregori com a nous espais on representar espectacles. Aquestes noves seus se sumen a les ja habituals en les darreres edicions, com són Torroella de Montgrí, Banyoles, Palafrugell i Bescanó, i a les seus oficials de Girona i Salt.

En aquests espais, el festival programarà un total de 7 espectacles, quatre dels quals tindran una petita gira per les comarques gironines. El festival ha donat a conèixer alguns d'aquests espectacles i espera al mes de setembre per a presentar els que es podran gaudir a les dues noves seus de l'Alt Empordà.

L’oreneta, l’obra creada per Guillem Clua i dirigida per Josep Maria Mestres, és una història inspirada en el melodrama clàssic interpretada per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz, i girarà per Palafrugell, Salt i Sant Gregori.

El segon espectacle que girarà per les seus del festival serà Per fi sol, el monòleg creat per Carles Sans, després de tancar una llarga etapa amb el Tricicle, en el que explica els secrets d’una de les companyies més seguides i estimades de Catalunya. Aquest espectacle es veurà aquesta tardor a Girona, Palafrugell i Torroella de Montgrí.

Teràpia integral es veurà als teatres de Salt i a Bescanó. Es tracta d’una comèdia creada i dirigida per Cristina Clemente i Marc Angelet amb Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros en la interpretació. L’obra tracta amb molta ironia el negoci de la felicitat.

Delicades, el conegut muntatge que T de Teatre recupera, construït a partir de fragments d’històries que no tenen relació però acaben formant part d'un univers de vivències, també s’ha programat en dos espais: L’Espai Ter de Torroella de Montgrí i el Teatre Municipal de Girona. Dirigida per Alfredo Sanzol, aquesta obra s’ha convertit en una de les obres més emblemàtiques i exitoses de la companyia.

Sant Gregori acollirà, a banda de L’oreneta, una proposta de dansa, música i teatre familiar de Dàmaris Gelabert titulada Mou el cos. Al costat d’onze músics, l’artista repassa un repertori basat en les seves cançons més populars i d’altres de noves. El funk, la salsa i la polca protagonitzaran aquest espectacle en el qual també participarà la ballarina de claqué Clara Martínez.

Dins la programació familiar, el festival també anuncia El descontrol orquestral, l’últim espectacle de la gira que Xiula ha creat per a presentar el disc Descontrol Parental (2020). Pel concert de Temporada Alta, coorganitzat amb l’Auditori de Girona, incorporaran una orquestra de corda de 10 músics amb tota l’artilleria tècnica per a que el públic gaudeixi d’una experiència immersiva i amb molt sentit de l’humor.

M’hauríeu de pagar serà l’obra programada al Teatre Municipal de Banyoles en el marc del festival. El dramaturg Jordi Prat i Coll va estrenar aquest espectacle l’any 2020 a Temporada Alta i des d’aleshores no ha parat de recollir premis i reconeixements. Es tracta de tres monòlegs que reflexionen sobre la soledat.

Música

De la programació de música que es presenta avui en destaca l’estrena a Catalunya del nou espectacle de Les Luthiers, Gran reserva, amb el que el prestigiós grup de músics i humoristes argentins ofereix una antologia dels seus millors números per a celebrar els més de 50 anys que porten fent riure al món. El concert, que serà un dels grans espectacles de la 31a edició, està coorganitzat amb l’Auditori de Girona i es podrà veure l’11 i 12 d’octubre.

Fito & Fitipaldis també faran parada a Girona després de la gira Cada vez cadáver tour que els està portant a actuar per diversos escenaris espanyols amb una gran acollida per part del públic. Temporada Alta serà un dels escenaris de la nova gira del grup per a teatres i auditoris que s’ha anunciat avui mateix. Serà un dels esdeveniments de la tardor a la ciutat de Girona. El divendres 9 de setembre a l’Auditori de Girona.

Maria Arnal i Marcel Bagés, un dels noms fonamentals per comprendre el present i el futur de la música del nostre país, també estaran presents a Temporada Alta. Després de l’aclamat 45 cerebros y 1 corazón (2017), coronat per la crítica com un dels àlbums clau de l’any, a Girona presentaran Hiperutopia, un viatge còsmic per l'univers de Clamor que ja van presentar al Sónar 2022. Es tracta d’un dels directes més ambiciosos i emocionants de l'actualitat en un format inèdit inoblidable que comptarà amb les 36 veus del Cor de Noies de l’Orfeó Català. El dimarts 11 d’octubre a La Mirona de Salt.

La jove trombonista i cantant catalana Rita Payés recull l’èxit del seu primer àlbum “en família”, que l’ha portat a girar per tot Europa, i oferirà un concert a Temporada Alta amb Elisabeth Roma i la seva nova formació a quartet, amb la que ha enregistrat les primeres cançons originals. Serà el 4 de desembre al Teatre Municipal de Girona.

També des d’avui es poden comprar entrades pel concert del projecte de “folk tronadet i gregorià progressiu” de Marta Torrella i Helena Ros pel 26 de novembre al Teatre de Salt. Elles són Tarta Relena que oferiran un concert amb un repertori que va des de músics de tradició oral fins a cançons d’autor que es relacionen en l’àrea geogràfica del Mediterrani. Els arranjaments de Tarta Relena i els timbres tan diferents de les dues veus cerquen lacomplexitat en la senzillesa i la màxima expressió amb el mínim d’elements. Aquest concert està organitzat amb el Festival Neu!.

Després de la publicació d’Ataràxia l’any 2019, Orchestra Fireluche i Pau Riba presenten la seva continuació natural: Segona florada. Es tracta d’un disc de deu temes ple de referències familiars, on destaca la creativitat de Riba en els textos, escrits per a l’ocasió o recuperats de velles aventures literàries. D’entre els deu temes, destaca D’Aina, la darrera cançó que va compondre Pau Riba, un tema íntim i de gran força. A Temporada Alta, el 31 d’octubre al Teatre de Salt.

Aquests concerts se sumen als que ja va anunciar fa uns dies el festival i que també estan a la venda que són el concert d’Ute Lemper amb la Gio Symphonia i Xoel López, coorganitzats amb l’Auditori de Girona, i a La Mirona de Salt Joan Miquel Oliver amb da Souza.