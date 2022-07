La cançó I Dance My Dance coescrita entre la cantant rosinca Melissa Sanley, Nile Rodgers, Alex Forbes i Jerry Barnes ara també forma part de la banda sonora d’una pel·lícula. Es tracta de la producció alemanya Ein Sommer in Antwerpen, que a l’Estat s’ha donat a conèixer com Un verano en Amberes. Dirigida per Ulrike Hamacher, es tracta d’una comèdia romàntica on una jove emprèn la recerca de l’amiga de la seva àvia. Entre els actors que apareixen destaca Nicole Heesters. El film es va estrenar als cinemes, fa poc es va projectar per TVE i ara es pot veure a YouTube.

Melissa Sanley explica que «un dels treballs realitzats entre Londres i Nova York, al costat de Nile Rodgers (CHIC) va ser la composició de la cançó I Dance My Dance gravada a Abbey Road Studios, i que apareix al seu darrer àlbum d’estudi, It’s About Time, a través de Virgin-EMI Records». El concepte d’aquesta cançó, afegeix, «és la de convidar a ser fidel a un mateix i viure la teva vida ara». La rosinca destaca que aquesta cançó li ha reportat molts instants de felicitat, ja que ha tingut gran projecció internacional i, fins i tot, la premsa, en el cas del britànic The Guardian, l’ha qualificat de «genial». Nou single, dijous D’altra banda, seguint el mateix concepte i estil pop-dance, Melissa Sanley té previst treure aquest dijous el single It’s My Time. Es tracta, explica l’artista, d’un remix de la seva cançó My Time. «Un nou single més ballable, per compartir el poder positiu de decidir que aquest és el teu moment», conclou.