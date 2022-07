Anne-Marie Rozes i «la sonoritat sublim» de l’orgue de Cadaqués

Els ulls li brillen a l’organista Anne-Marie Rozes-Daric. Saluda des de dalt del cor de l’església de Cadaqués a una platea reduïda on distingeix bons i vells amics, també família. És l’emoció que es desborda després de superar amb nota un exigent concert on ha demostrat, de nou, les possibilitats de la música litúrgica amb aquest instrument ibèric. Als seus vuitanta-vuit anys, Rozes ha tornat a mimetitzar-se amb l’orgue històric, arcaic i únic de Cadaqués del qual n’extreu una sonoritat que impressiona i emociona i que ella continua reivindicant i ho continuarà fent mentre li resti un bri d’energia i alè.

Sempre amb voluntat didàctica, mentre Anne-Marie Rozes explica, des del mateix orgue, detalls de cadascuna de les peces que interpreta, al seu costat, acompanyant-la, el director del Festival de Cadaqués, el tenor Philippe Do qui, en un moment del recital, regala la seva preciosa veu per posar-la al servei de l’instrument, l’orgue de Cadaqués, una joia malauradament massa poc coneguda que ha arribat als nostres temps gràcies a la generositat de molts. Aquesta entrega absoluta la va convertir en paraula el mestre Gerhard Grenzing, responsable de la restauració d’aquest instrument i de molts altres orgues del país i l’estranger. També construcció d’orgues nous. Grenzing, que un dia a Castelló d’Empúries li va confessar a Rozes que «des de la primera nota» ja podia saber com tocaria un organista, va agrair, durant el seu parlament, a tots aquells que els darrers tres-cents vint anys havien tingut cura d’aquell instrument. Aquí, evidentment, es podria enquibir ell mateix qui, reconegué, «havia estat cridat a reconstruir-ne la sonoritat» anys enrere. No va amagar la complicitat d’aquella tasca. «Si el llibre està perdut, com pots reconstruir el text?», es preguntà tot afegint que va ser «molt difícil però nosaltres ens vam atrevir a fer-ho». Grenzing va recordar durant l’acte a tots els organistes que havien tocat aquest orgue magnífic, però va destacar especialment tot el que ha aportat Anne-Marie Rozes, la seva capacitat per extreure’n «una sonoritat sublim». «Tots han estimat l’orgue, també Anne-Marie a qui li hem d’agrair com l’interpreta i com l’estima, tant com nosaltres t’estimem a tu», reconegué.

Aquest concert, celebrat el 17 de juliol passat, va ser, en bona mesura, l’homenatge tan necessari, i que s’ha fet esperar, a Rozes, a la seva entrega i dedicació en cos i ànima per insuflar vida a aquest orgue els darrers vint-i-cinc anys. Un repte que va entomar amb ferma determinació després que mossèn Xavier Ferrer, qui li ho havia demanat en múltiples ocasions, tirés endavant la restauració amb molt esforç i, just conclosa, morís. Cal destacar que la parròquia amb mossèn Jaume Angelats al capdavant va fer públic aquell dia el punt de llibre que ha editat on es veu la imatge de l’orgue i de Rozes tocant i dos textos al dors: un d’Anna Maria Dalí i un altre on es parla de l’orgue i la seva organista. Un binomi indestriable.