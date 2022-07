La mirada de Conxita Mach sobre el paisatge s’exhibeix a la Sala Suf de Roses

"Quan t’agrada una cosa, el quadre quasi surt sol", assegura Conxita Mach davant la vuitantena de peces que exhibeix aquests dies i fins al 30 de juliol a la renovada Sala Suf de Roses. S’hi sent com a casa, un espai on sempre ha exposat i on ara retorna per copsar les moltes ganes que té la gent de bellesa. "És un any diferent de tots i tornar està sent molt maco i enriquidor", reconeix Mach qui comparteix escenari amb una altra artista, Conxita Garcia, amb qui no havia exposat abans.

La pintura de Conxita Mach podria emmarcar-se dins el concepte realista perquè beu del paisatge quotidià i variat que l’embolcalla: Roses, Banyoles, la Mare de Déu del Mont però també la natura representada en salts d’aigua, les oliveres, que estan tenint molt èxit, o els cavalls dels Aiguamolls de l’Empordà. Un paisatge i una llum única que sovint capta del natural, una vivència que la va seduir fa anys i que mai ha deixat d’experimentar. A l’exposició els visitants poden consultar un àlbum fotogràfic on es veu a Mach en aquests desplaçaments. In situ, doncs, l’artista inicia la peça que, posteriorment, i després de prendre fotografies, conclou a l’estudi. En aquest sentit, sempre que Mach veu algun racó o instant que capti la seva atenció el fotografia. "Jo mai copio res de ningú i aporto molt realisme, el meu estil, però sempre plasmo les coses més alegres i vives del que són", confirma. Un optimisme que esdevé un mirall del seu propi caràcter. Conxita Mach admet que, per a ella, "la pintura sempre ha estat el meu deliri" però per desenvolupar-la li va caldre trobar una veu pròpia. No ha estat fàcil, reconeix, però ara se sent còmode defensant i gaudint amb el seu estil. Mach va iniciar-se fa més de dues dècades a l’escola Àurea de Figueres i també va assistir a cursos amb altres pintors com Lluís Roura, Pujolboira, Josep Cruañas o Joan Comella. De tots ells va aprendre’n coses i li va servir per anar confegint el seu propi caràcter pictòric que trasllada a les teles, com les que ara s’exposen, fins a finals de juliol, a la Sala Suf. Allà, els visitants poden trobar a Conxita Mach per explicar-los detalls de cadascuna d’elles.