Després d’una pausa provocada per la pandèmia, el Museu Dalí torna a obrir les seves portes en horari nocturn. Serà del 30 de juliol al 28 d’agost, de 22 a 1h de la matinada (darrer accés 00:30h). L’aforament es limita a 500 persones. En un dels patis interiors s’hi projecten audiovisuals amb Dalí com a protagonista i s’hi ofereix una copa de cava Peralada. Museu Dalí va obrir per primera vegada de nits l’agost 1992, ara fa 30 anys. Es poden comprar entrades anticipades i reservar visites guiades nocturnes al web www.salvador-dali.org.