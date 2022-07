A la tarda, la jove i aclamada mezzosoprano italocanadenca Emily d’Angelo, ha debutat al Festival Castell de Peralada amb un recital líric a l’Església del Carme al costat de la pianista Sophia Muñoz. El recital dividit en dues parts, ha començat amb un homenatge a Hildegard von Bingen, de qui la compositora Missy Mazzoli va arranjar O frondes virga. De Mazzoli també ha interpretat “You Are The Dust” de la seva òpera Uproar: The lives and deaths of Isabelle Eberhardt (2012). Durant la primera part també ha estat present el compositor Arnold Schönberg a través de dos cançons del seu Op. 2 sobre poemes de Richard Dehmel com Erwartung i Schenk Mir. De la compositora britànica Rebecca Clarke, D’Angelo n’ha interpretat tres cançons: Down By The Salley Gardens, un poema de Yeats del qui també ha interpretat el poema The Cloths of Heaven, i Seal Man, de John Massefield, basat en el mite cèltic d’un lleó marí que adopta forma d’un home per atraure a les dones al mar i ofegar-les. De la compositora nord-americana Sarah Kirkland Snider, D’Angelo ha interpretat Dead Friend i Nausicaa; la primera, forma part d’un cicle d’onze cançons sobre Penélope i la segona, es basa en la trobada entre una dona i el seu marit, al que creia que havia mort durant la guerra. També a Penélope ha estat dedicada la única cançó del programa de Cecilia Livisgston en la que es descriu la dolorosa espera de 20 anys de la reina d’Ítaca. La primera part ha finalitzat amb l’adaptació que va fer Clara Schumann del poema Loreley, una cançó que Clara va composar com a regal d’aniversari al seu marit Robert i en el que s’explica la història d’una sirena que atrau un pescador al mar i l’ofega, enllaçant amb la peça de Clarke.

La segona part del programa ha estat dedicada a Teresa Berganza abordant pàgines de les que la desapareguda mezzo va oferir interpretacions de referència com Giovanna D’Arco de Rossini, així com també l`ària “Una voce poco fa” del personatge Rosina d’Il Barbiere di Siviglia del compositor de Pesaro. Ha completat el programa la romança “Cuando el amor se apodera” del personatge de Socorro d’El barquillero de Ruperto Chapí. Com a propines Emily D’Angelo ha. Interpretat Als die alte Mutter i Zigeunrmelodien Op. 55 Núm. 4 d'Antonín Dvořák i Carceleras de Las Hijas del Zebedeo de Ruperto Chapí. La mezzo ha superat amb nota el seu debut a Peralada amb un recital preparat específicament per Peralada en el que ha combinat la mescla de música tardo romàntica i moderna, amb un sentit homenatge a una dels grans mezzos de la història. Guanyadora dels quatre premis principals de l’Operalia 2018, aquesta jove artista que ja treballa en exclusiva per Deutsche Grammophon ha demostrat avui perquè ja és una artista aclamada en els principals teatres del món. Pink Martini ha tornat a l’escenari de Peralada amb la veu de China Forbes 32 La famosa banda de Portland, que representa el seu repertori plurilingüe en escenaris i sales de concerts a multitud de països europeus, ha tornat a pujar a l’escenari de Peralada després d’actuar-hi les edicions de 2019, 2016 i 2014. La seva actuació al Festival Castell de Peralada, única parada a l’estiu català, ha començat amb l’avís de que la vocalista Storm Large no podia actuar aquesta nit al Festival Castell de Peralada després d’haver donat positiu de Covid-19. A Peralada la formació poliglota ha estat acompanyada per 8 músics de corda de la GIO Symphonia, i ha comptat també amb la participació dels cantants Edna Vázquez i Jimmie Harrod, com artistes convidats al show. Pink Matini ha compartit el seu petit univers de felicitat amb un públic entregat que ha omplert l’Auditori Parc del Castell. El concert arrancava amb el tema Amado Mio de Doris Fisher i Allan Roberts que es va fer-se famós al incloure’s en la mítica pel·lícula de 1946, Gilda. China Forbes ha continuat amb Sympathique (Je ne veux pas travailler) i Lilly, ambdós de Forbes i Thomas M. Lauderdale. Durant el concert s’han pogut sentir temes com Ich dich liebe de Lotar Olias, Max Kolpé i Karl Vibach, ¿Donde estás, Yolanda? de Manuel Jiménez, U plavu zoru, una peça de composició coral que ha donat pas a Quizás, Quizás, Quizás d’Osvaldo Farrés i interpretat per la intrèpida cantant, guitarrista i compositora Edna Vázquez, qui també ha cantat tot seguit el seu tema Sola soy. El cantant Jimmie Harrod, que va assolir la fama al programa American Got Talent, ha interpretat Exodus d’Ernest Gould i I Love you i Bitty Boppy Betty de Pink Martini. China Forbes ha tinterpretat també Saeng-gak, adaptació de “Porque te vas?” en coreà de José Luis Perales adaptada per Kim Boyeon. Un s dels grans moments ha estat la interpretació de la instrumental The Flying Squirrel o la cançó de bressol Ninna Nanna. També ha sonat la cançó turca Askim bahardi i el tema Omide Zendegani, El concert s’acostava al final amb Yo te quiero quiero, Hey Eugene i Una notte a napoli. Ja a les propines, la nit finalitzava amb Piensa en mi de Chavela Vargas, Ixim Ixoq interpretada per Edna Vázquez, seguida per Tomorrow d’Anni amb la increïble veu de Jimmi Harrod, i finalitzant amb el ritme i la festivitat de Brasil d’Ary Barroso i amb China Forbes. L’orquestra vintage ha demostrat un cop més que coneix tots els significats de les paraules talent, art i entreteniment en un concert d’ampli repertori, diferents idiomes i estils, en una nit plena de picades d’ullet a la banda sonora de vàries generacions. El concert d’avui al Festival Castell de Peralada ha estat enregistrat pel prestigiós canal internacional de música, Mezzo.