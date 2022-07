«‘Amor a l’art’ reivindica els noms de dona que ens han fet oblidar»

Des de la Barcelona dels anys 70, l'Olívia, una jove historiadora de l'art acabada de llicenciar, descobreix i segueix la trajectòria vital d'una artista oblidada de principis de segle XX, Valèria Sans, i, en aquest camí de descoberta, il·lumina moltes altres dones artistes silenciades. Aquest és el punt de partida d'Amor a l'art de Tània Juste amb el qual va guanyar ben merescudament el premi Prudenci Bertrana 2021.

A Tània Juste li agrada «fer territori». Per a ella és important estar en contacte amb «lectors i lectores d’arreu». Com la seixantena que la van escoltar atentament fa uns dies a la Societat d’Agullana, dins el cicle Punt de Lectura.

Amor a l’art és el títol del seu darrer llibre i una confessió sincera de la seva pròpia passió.

Completament. És un títol molt pensat amb el qual m’identifico molt jo i també les dues protagonistes de la novel·la. També és el motor que les mou a elles, però també a mi a escriure el llibre.

En els agraïments explica el perquè d’aquesta novel·la.

Per a mi és molt important i procuro fer-ho amb cada llibre. Tinc tota una sèrie de còmplices als quals vull agrair l’acompanyament que em fan durant l’escriptura i sobretot durant el procés de recerca perquè cada llibre és una recerca molt extensa. Un llibre és un projecte a llarg termini i, per tant, hi ha molts capítols que han passat i explicar-los complementa molt la lectura.

Amor a l’art és potser el seu llibre més personal?

Absolutament. Amor a l’art és un interrogant que em comença a sorgir en els temps que acabava la carrera d’Història de l’Art, quan ja tens aquella panoràmica general del que és el món de l’art al llarg dels segles i moviments, et familiaritzes amb els noms d’artistes i m’adono de la gran absència de noms de dona. A partir d’allà esbrino que això és culpa que el relat de la història de l’art ha omès aquestes dones artistes que sí que van existir. Així neix aquest projecte que, si l’hagués de resumir en una frase, diria que és la reivindicació dels noms de dona que ens han fet oblidar.

El llibre el comença a pensar fa trenta anys, però és ara quan l’escriu, potser per deixar madurar la seva escriptura?

Exactament perquè, d’alguna manera, quan un projecte és tan personal, ve de tan endins, i, a més, en aquest cas, volia ser una contribució real a tenir el mapa una mica més complert.

L’Olívia, historiadora de l’art, és el seu alter ego?

Evidentment, perquè es troba en la situació que jo em vaig trobar quan acabava la carrera. En el seu cas, descobreix un autoretrat d’una pintora, la Valèria Sans, que no coneix durant el buidatge d’un pis que fa amb el seu avi antiquari. L’Olívia queda tan fascinada que es pregunta com és possible que no n’hagi sentit a parlar a cap professor i això li desperta l’interès per anar-la a buscar. Aquest és el motor de la història, una experiència que jo també he viscut amb moltes dones artistes i que he descobert després dels meus estudis d’història de l’art, perquè l’art és una passió que no pots deixar mai més.

Una recerca fascinant que porta, tant a la Valèria com a l’Olívia, de Barcelona a París.

Cert, l’Olívia busca la Valèria i les dones artistes d’aquell París tan bohemi i fantàstic dels anys 10 i 20, però jo, de la seva mà, també les he anat a buscar. La Valèria també és una mica també un alter ego meu perquè no deixa de ser el paradigma de la dona artista, de qualsevol disciplina, aquella dona que, per amor a l’art, decideix arriscar a la vida. Qualsevol dona es pot haver trobat amb la circumstància de fer moltes renúncies per dedicar-nos a aquell art que ens movia.

L’Olívia aprèn molt de la Valèria, creix a mesura que coneix la seva història vital.

Si la causa de l’Olívia és donar llum a la personalitat d’aquesta pintora, en el camí es troba a ella mateixa com a dona del seu temps (anys 70). Moltes vegades les dones necessitem reflectir-nos en tota una sèrie de models que ens facin de mirall per preguntar-nos qui som i, com a dones, quin camí volem prendre.

A Amor a l’art connecta dos temps i presenta diferents moviments de forma planera.

Volia fer honor a les dones artistes que van existir en aquell París, visibilitzar-les. La Valèria artista és l’únic personatge de ficció que trobes, però la vaig envoltar de totes aquestes dones reals. Necessitava aquesta llicència creativa. Hem iniciat el camí de recuperar-les, ens falta normalitzar la dona artista en el món de l’art. Aquest pas encara estem lluny de fer-lo. Comencem a tenir algunes exposicions que ja són monogràfiques de dones artistes. Sense anar més lluny, el Museu d’Art de Girona va recuperant-ne i podem conèixer les trajectòries completes d’aquestes dones però hi ha pocs museus que ho fan. Sí és veritat que les van introduint en les sales plenes d’homes artistes però, de vegades, ens falta aquella normalitat, que no sigui només per una quota sinó perquè, veritablament, aquelles obres valen la pena de ser visibles perquè ens aporten moltes coses. No és només una quota, és perquè hi ha talent.

Per què han estat tan silenciades aquestes artistes?

Hi ha molts motius però el principal és que, fins unes dècades enrere, l’accès als estudis superiors els tenien només els homes. Són els homes els que confeccionaven aquells llibres prescriptius de la història de l’art en els quals, en els índexs, podem veure com feien una selecció absolutament patriarcal. Aquest és un dels grans motius. També evidentment la societat de cada època no ha ajudat gens a visibilitzar aquestes dones. Tot i que moltes d’elles, com es veu a la novel·la, en aquell París van brillar i van exposar al costat d’homes artistes tan importants com Picasso o Modigliani, després els crítics d’arts no les van incloure i, per tant, no ens han quedat en la memòria. Per tant, és de justícia que les recuperem.

Amor a l’art però també passió per viure.

Moltes dones ens podem reconèixer en aquesta Olívia dels anys setanta o la Valèria dels anys vint, no només en els aspectes artístics sinó qualsevol dona que hagi tingut el neguit de tenir una veu pròpia, en el camp que sigui, pot reconèixer-se en una sèrie de renúncies o situacions amb les que ens hem hagut d’enfrontar. Una mica, la reflexió és que sembla curiós que situacions en les que es troben aquestes dones ens trobem nosaltres. Encara queda molt a fer.

La seva novel·la també és un viatge al món dels antiquaris.

Jo l’he descobert gràcies a la recerca feta per aquesta novel·la i he tingut un gran còmplice, un company de carrera que és antiquari. Necessitava saber, més enllà de l’ofici, el tarannà de l’antiquari que encarna l’avi de l’Olivia, en Boris, típic antiquari del carrer de la Palla, al barri Gòtic de Barcelona, em va donar molt joc perquè les persones que es dediquen a aquest ofici estan dialogant constantment entre el present i el passat a través dels objectes que maneguen en el seu dia a dia. Cada objecte explica una història i això és un material literari brutal.

Rebre el premi Prudenci Bertrana ha ajudat al llibre?

Estic molt honorada per aquest premi. Em vaig presentar i vaig procurar oblidar-me que m’hi havia presentat perquè em feia massa il·lusió guanyar-lo. Per tant, va ser fantàstic quan ho vaig saber. I més enllà de formar part d’aquest elenc d’autors que estan entre els guardonats i que admiro molt, m’he sentit molt acompanyada per la Fundació Bertrana. M’agrada perquè al final un llibre ets tu però tenir aquests dos coixins, l’editorial i la Fundació, tan pendents de mi com la de la resta de guardonats en totes les categories, em fa sentir com en família i Girona ha sigut sempre important per a mi.

I ara? Ja ha iniciat un nou llibre?

Sí, de fet quan entrego un llibre pateixo una cosa semblant a una depressió postpart, aquell sentiment de pèrdua, i una gran medicina és encetar ràpidament un altre projecte literari que espero que surti d’aquí un any o any i mig.