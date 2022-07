L’Escola de Dansa Marta Coll va tancar aquest passat dijous, 21 de juliol, la seva Gala Solidària amb un recapte de 1.600 euros per l’Associació contra el Càncer de Figueres. L’acte se celebrava al Teatre Jardí, i comptava amb la participació de les alumnes del Stage intensiu d’estiu de l’Escola, el Jove Ballet Figueres, la companyia Korpo Dance Project, el Ballet de Barcelona i el ballarí Èric Soler, de l’Escola de Dansa Marisa Yudes.

Les companyies convidades van presentar dos duets de contemporani molt expressius que combinaven amb el joc de llums posat en escena, mentre que Èric Soler va executar dos solos, una variació de clàssic, extreta del ballet “Flames of París” i un solo de neoclàssic enèrgic i potent.

Les peces premiades del Jove Ballet Figueres també van tornar a l’escenari, a més de les noves coreografies de l’Stage Intensiu de l’Escola de Dansa Marta Coll, que combinaven diferents estils. Des del clàssic, extret del ballet “La Bayadere” fins al jazz de les coreografies de l’escola convidada d’enguany, l’Estudio de Danza Esmeralda. El punt final el marcava l’últim ball d’estil més alegre i desenfrenat a ritme de “Footloose”.

En acabar l'espectacle, la presidenta de l’Associació contra el càncer va pujar a l’escenari per agrair als assistents la seva col·laboració i assistència. L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, també va passar pel teatre per felicitar els ballarins i ballarines, i reconèixer els resultats, l’esforç i treball del Jove Ballet Figueres, anunciant una recepció oficial i el seu compromís per aconseguir subvencions per les ballarines. Finalment, l’Alcaldessa també es va sumar a la presidenta de l’Associació en els agraïments a tots els presents pel seu ajut en la lluita contra el càncer.