Ja és habitual veure que Rosalía es converteix en viral a les xarxes socials. Cada moviment que fa, desperta seguidors i detractors. Amb l'inici de la gira "Motomami", que passarà aquest dissabte i diumenge per Barcelona" ha aconseguit una fita difícil d'assolir: fer viral una cançó sense que existeixi oficialment.

"Despechá", que ja es postula com a cançó de l'estiu, s'ha viralitzat a totes les plataformes gràcies als vídeos en directe i els tiktoks. Però ho ha fet d'una forma poc habitual. La cançó encara no havia estat gravada a l'estudi, ni tan sols, tenia un títol quan la va presentar per primer cop. De fet, és impossible trobar-la a cap plataforma de música en streaming, ja que encara no s'ha estrenat.

Rosalía interpreta 'DESPECHÁ' en el concierto de su gira 'MOTOMAMI WORLD TOUR' en Valencia pic.twitter.com/sm8nU58QTV — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) 16 de julio de 2022

La va cantar per primera vegada a Almería, on va oferir el primer concert del "Motomami World Tour". Va ser dies després, el 13 de juliol, quan va publicar el tema a les seves xarxes socials. La forma en què va fer-ho ja suggeria una idea que els usuaris podien fer servir per a elaborar les seves propies versions. En un primer pla molt estudiat que s'adapta al llenguatge propi de les xarxes on s'ha viralitzat, durant els primers segons del vídeo, Rosalía parla per telèfon amb rostre seriós. Un cop comença l'estrofa de la cançó, l'eufòria s'apodera de l'artista, que puja al llit de l'habitació on es troba i hi acaba saltant.

Així s'ha viralitzat la cançó

Entre les xarxes socials on els usuaris ja han incorporat la cançó a les seves creacions, hi ha TikTok. En aquesta plataforma, on el tema és més present, la seva popularitat no ha estat fruit d'una casualitat. Influencers com Lola Lolita, Maria Pombo, Dulceida o Marta Díaz o artistes com Danna Paola i Chanel i les seves interpretacions de "Despechá" han animat a la resta d'usuaris a convertir aquesta cançó en una revolució abans d'existir oficialment. De fet, a TikTok el vídeo original ja compta amb més de 7 milions de reproduccions i la cançó s'ha fet servir 80.000 vegades.

Tampoc ha estat casual que l'artista hagi decidit fer pujar assistents als concerts a l'escenari durant aquest tema. Aquest acte ha contribuït a visibilitzar la cançó, ja que els fans seleccionats, habitualment amb una bona xifra de seguidors a les xarxes socials, difonen la seva fita amb "Despechá" com a banda sonora. Com pràcticament tot el contingut relacionat amb l'artista, les reproduccions dels vídeos dels afortunats es disparen i arriben a milers de persones.

Rosalía també ha deixat en mans del públic una altra de les decisions vitals per a la trajectòria de la cançó. L'artista va animar els 14.000 assistents del primer concert a Madrid a escollir quin seria el nom oficial de la cançó a partir de llavors. La cantant va plantejar l'opció "De Lao a Lao" i "Despechá" als segus seguidors, que van acabar decantant-se per la segona. De nou, una decisió que ha generat moltes impressions a les xarxes.

Aquest mateix dijous, Rosalía assegurava que "Despechá sortirà aviat", però no especificava una data concreta d'estrena. Mentrestant, tot i no existir oficialment, probablement la cançó de Rosalía seguirà protagonitzant vídeos a les xarxes socials, convertint-se en una tendència poc casual i reforçant una estratègia publicitària brillant.