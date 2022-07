Una natura entre la realitat i el somni, que s'estén més enllà de l'escenari. I personatges de totes les òperes, barrejats amb els de la comèdia italiana. El Festival de Peralada estrena aquest divendres la seva 'The Fairy Queen', una producció pròpia on lírica, música barroca i disbauxa s'entrecreuen per celebrar, després de dos anys de pandèmia, el retrobament amb el públic i les nits d'estiu que caracteritzen el certamen. Dani Espasa i Joan Anton Rechi assumeixen la direcció musical i escènica d'aquesta nova versió de l'òpera barroca, inspirada precisament en 'El somni d'una nit d'estiu' de Shakespeare. Peces amb diferents dimensions, solistes i personatges, entre els quals es potencia el contratenor i actor Xavier Sabata.

Peralada es vestirà de gala aquesta nit per a l'estrena de The Fairy Queen, la producció operística d'aquesta 36a edició. Una particular versió del conte de fades que, al mateix temps, vol ser un homenatge a l'òpera, al teatre i, de retruc, al mateix festival. Perquè després que la pandèmia hagi escapçat les produccions, Peralada vol celebrar el retrobament aquest 2022.

Inspirada en l'obra de Shakespeare, potser més com a pretext per donar sortida a les composicions, The Fairy Queen va ser creada el 1692 pel músic anglès Henry Purcell. Amb llibret de Thomas Betterton, la versió original d'aquesta semiòpera barroca es dividia en cinc actes. Una estructura atípica que, precisament, ha permès a Joan Anton Rechi posar en valor el retrobament entre el públic, els artistes i el festival.

Rechi proposa endinsar-se en un espai oníric -també, format pels jardins del castell- on autors i compositors desfilen perduts, a cavall de la realitat i els somnis. Busquen inspiració perquè les grans nits tornin. I per això, fades, follets i altres esperits del bosc, en aquesta versió de The Fairy Queen, es converteixen en els personatges de les òperes més emblemàtiques que s'han vist al festival.

"La nostra voluntat és fer un retrobament amb el món de l'òpera, jugant-ho des dels personatges que surten a buscar el seu públic, i que necessiten trobar-lo després d'haver estat tancats", concreta l'adjunt de direcció escènica, Albert Estany. "Això ho lliguem bastant amb la idea del que és 'The Fairy Queen', un divertimento, una òpera bufa, i hi interrelacionem elements del vodevil; fem un joc una mica esbojarrat", hi afegeix. "Hem estripat, en certa manera, l'obra original de Purcell fent un intercanvi de personatges", concreta.

Rechi assumeix la direcció escènica d'aquesta producció de Peralada. La musical va a càrrec de Dani Espasa, director de la formació barroca Vespres d'Arnadí, que també és present a l'espectacle. Creada pel mateix Espasa el 2005, l'orquestra ja ha passat per Peralada en diferents ocasions (l'última l'any passat, amb 'Orlando' de Händel). "Tenim entre mans una perla de la música barroca, amb tota mena de colors i ambients", diu Espasa, que no amaga que per adaptar-la a Peralada la feina prèvia ha estat ingent.

La reina, "el catalitzador"

El repartiment coral l'encapçala el contratenor i actor Xavier Sabata. Ell és, en aquest cas, la particular reina de les fades, convertida en Elisabet d'Anglaterra, per a qui s'han introduït dues peces de Purcell per a l'ocasió. "Simbòlicament, el meu uneix tots els personatges shakespearians; és el catalitzador que desencadena els esdeveniments que passaran en escena", explica Sabata.

El contratenor, que diu que afronta el seu paper com "un regal", també concreta que el d'aquesta particular reina de les fades és un personatge que ha anat evolucionant. D'allò seriós a allò més esbojarrat. "Mica en mica, tant per la seva naturalesa com també per la meva, s'ha anat convertint en bastant més còmic, grotesc, però també amb molt de cor; en certa manera, aquest esperit juganer que té un festival de nits d'estiu", afegeix.

Però 'The Fairy Queen' també compta amb tot un elenc de veus especialistes en l'estil, com la de les sopranos Ana Quintans i Judith van Wanroij, els tenors Mark Milhofer i Thomas Walker, o el baix Nicolas Brooymans. Totes elles, acompanyades pel grup vocal de música antiga Ensamble O Vos Omnes (fundat per Xavier Pastrana i que aquest any fa residència a Peralada).

Estrena absoluta

El 'The Fairy Queen' que es veurà a Peralada és un espectacle en dues parts. Dura dues hores i mitja. I més enllà de la representació i del vestuari, també en destaca l'escenografia, que signa Gabriel Insignares. Amb la voluntat d'endinsar en públic en un espai oníric, la seva proposta fa -literalment- que la natura s'apoderi de l'escenari del festival (on se n'han suprimit les grades i s'ha preparat una platea especial, per aconseguir que els jardins del castell i el bosc de fades de l'òpera s'uneixin en un tot).

L'òpera es representarà tan sols aquesta nit a Peralada. En serà l'estrena absoluta, però s'espera que aquesta versió del 'The Fairy Queen' tingui vida posterior (com han fet alguns altres espectacles que l'han precedida, amb gires estatals i internacionals per altres festivals i equipaments culturals).