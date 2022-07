Quan arriba el juliol també ho fan les festes del Carme. Enguany amb una significació especial, després d’aquest temps de pandèmia. És per això que centenars de persones no se les van voler perdre aquest cap de setmana festejant-les com cal, fos participant a les diferents processons, concerts o activitats lúdiques.

Tant a l’Escala com a Castelló d’Empúries, l’expectació era màxima omplint-se platges i els canals i el passeig d’Empuriabrava. Cal destacar Roses on es va recuperar la processó de la Verge gràcies a l’hotel Cala Jóncols. La Verge va ser traslladada des de la seva capella de vidre i ferro per la família de Jóncols, acompanyada dels cants de Tote i Gabriela, des de la vinya de l’establiment fins a la platja on es va embarcar i va passejar per la badia de Jóncols i l’ofrena floral amb 2.800 clavells. L’acte, que es va cloure amb un tast de suquet de pescadors, el va oficiar mossèn Joan Riu i va reunir un centenar d’assistents. Un altre poble que ho va celebrar va ser Vilafant. El regidor Kiko Marin n’ha fet una molt bona valoració i ha destacat la feina de les entitats organitzant també moltes propostes. En aquest sentit, es van poder fer tots els actes.