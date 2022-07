Dins la programació d'estiu de la Plaça Josep Pla, el dimecres 20 de juliol, a les 10 del vespre, hi actuarà el grup SORGUEN. Una proposta singular de música motivada per les melodies folk, unes bones estones d’experiment, espurnes d’improvització, engrunes celtes i partícules de jazz.

El trio formulat per la Trobada d’Acordionistes d’Arsèguel, segueix empescant i orbitant, beu de diferents estils, prèn de totes les cultures i va traçant fils, per a desenvolupar un teixit propi on subjectar-hi els imaginaris col·lectius.

Sorguen és una proposta per a tots els públics, i amb les seves melodies et faran ballar o gaudir-ne simplement escoltant, immers en una bombolla de textures i colors diferents.