El Festival Castell de Peralada va deixar unes molt bones sensacions en les nits d’estiu de somni, amb dues actuacions de la companyia de dansa Bayerisches Staatsballett.

La primera actuació de la companyia bavaresa comptava amb les coreografies Capriccio per a piano i orquestra de George Balanchine, With A Chance Of Rain, coreografiada per Liam Scarlett, i Bedroom Folk de Sharon Eyal per tancar la vetllada. Pel que fa a la segona nit, Affairs of the heart, de David Dawson i Pictures at an exhibition, de la mà d’Alexei Ratmansky, juntament amb Capriccio per a piano i orquestra, de nou, completaven el programa.

La peça repetida, Capriccio per a piano i orquestra de George Balanchine amb música d’Igor Stravinsky, és un breu extracte de la segona part del ballet Jewels. Interpretada per quinze ballarins, la coreografia s’inspira en el Manhattan de principis del segle XX i les joies de Claude Arpels que marquen el llampant vestuari robí. A més, incorpora tocs de jazz i tango, amb un aire de claqué, però que no deixa d’allunyar-se de l’estil del ballet clàssic d’escola russa. Tots aquests components li donen un aire dinàmic i optimista, que s’accentua amb l’intercalat de grupals, solos, i sobretot duets, amb la principal parella formada, el dia 8 per Ivanova-Skoblikova i Osiel Gouneo, i el dia 9 per Caarollina Bastos i Shale Wagman, que encisaven el públic del festival, amb portés complexos i aixecades lleugeres i arriscades.

La coreografia del britànic Liam Scarlett, With a Chance of rain, és una composició basada en quatre pas de deux, és a dir, quatre parelles, que se succeeixen o bé es compenetren al llarg de l’acte. Margarita Grechanaia, Elvina Ibraimova, Vladislav Kozlov, Ariel Merkuri, Emilio Pavan, Ksenia Ryzhkova, Bianca Teixeira i Jinhao Zhang eren els ballarins encarregats de portar a escena les elevacions enrevessades, però orgàniques com el mateix ésser humà, el centre de la peça. Amb aquesta idea, es potenciava l’individualisme d’interpretació per part dels artistes, que, tot i les diverses maneres de viure les notes de piano de Sergei Rakhmàninov oferien l’homogeneïtat que exigia l’espectacle. D’aquesta manera, la melancolia aconseguien impregnar l’aire de Peralada amb una sensació de carpe diem, i de la incertesa del futur.

Bedroom folk, de Sharon Eyal era la proposta més provocadora del repertori del Bayerisches Staatsballett. Més propera al contemporani, la peça consta d’una música electrònica en forma de batec enèrgic, de la mà d’Ori Lichtick. Els vuit ballarins exhibien una coordinació molt precisa que només es trencava amb el canvi esporàdic del moviment d’un sol individu, però sempre respectant el ritme constant de la melodia. Amb el vestuari negre, senzill, destacant la pell dels artistes, reforçava la sensació de veure un animal que emergeix de les tenebres, desafiant i provocador envers l’audiència.

El dissabte dia 9, el líric s’apoderava del primer acte amb Affairs of the heart, de David Dawson. En una coreografia d’espiral i moviment circular, els ballarins entraven i sortien de l’escenari un i altre cop, intercanviant-se, formant duets, trios i solos, entre els quals Elvina Ibraimova, Madison Young, Prisca Zeizel, Emilio Pavan i Shale Wagman, promogut a primer ballarí després de la seva interpretació, i els seus espectaculars manège de salts àgils i amplis, precisament a les nits del Festival. Amb un estil alat i una constant elevació, la peça buscava transmetre els diferents tons d’emocions pels quals passa el cor humà al llarg de la vida. Amb un vestuari sobri i senzill, sobre un fons blau fosc, les figures es fusionaven amb el violí i la corda del concert de Marjan Mozetich, connectant música i dansa a la perfecció.

També les emocions humanes protagonitzaven Pictures at an exhibition, d’Alexei Ratmansky, que seguia l’estètica de Kandinsky i el quadre anomenat ‘Estudi de color’, que configurava el vestuari dels deu ballarins i apareixia projectat de fons, fins que, al final de l’acte, esdevenia una bandera d’Ucraïna, en senyal de suport al país. Al ritme del piano de Modest Mussorgski, interpretat en directe per Dimitry Mayboroda, la coreografia barrejava moments alegres i serens, amb instants de confusió i ira, així com tristesa, por i inseguretat, que arribaven al pati de butaques de la mà de la interpretació dels artistes.

En aquest mateix acte, descobríem la participació d’una de les més joves promeses de la companyia, el portuguès Antonio Casalinho, de 19 anys, format al Conservatori Internacional de Ballet i Dansa Anarella, guanyador del Dance World Cup, el Youth American Grand Prix i el prestigiós Grand Prix de Laussane.

Amb el Bayerisches Staatsballett, el Festival Castell de Peralada ha tornat a confiar en la dansa com a obertura, apostant per la tècnica impol·luta de la companyia bavaresa, i les seves coreografies expressives i perfectament polides, que combinen amb les línies curosament formades i esculpides dels seus ballarins, que amb la seva qualitat de moviment i juntament amb la música, han aconseguit l’esfera d’ensomni ideal per aquestes dues nits d’estiu.