Vilafant ja ho té tot a punt per celebrar la Festa del Carme i omplir el municipi de música, activitats esportives i propostes familiars. I és que la festivitat, que s’ha programat del 15 al 17 de juliol, enguany recupera el seu format habitual, després de dos anys marcats per la crisi sanitària del coronavirus. «Si tot va bé, viurem unes festes amb total normalitat. La nostra voluntat és que tothom pugui venir, i que tots els veïns de Vilafant gaudeixin dels actes com abans de la pandèmia», destaca el regidor de Festes, Francisco Javier Marín.

És per aquest motiu que, durant tres dies, la població acollirà prop d’una desena d’actes destinats a tots els públics. Al detall, la Festa del Carme donarà el tret de sortida el divendres 15 de juliol, dia en què se celebrarà el concert del grup Gema 4. Serà a dos quarts de deu del vespre, a Palol Sabaldòria. «És el segon Vespre Musical, i aquesta actuació servirà com a tret de sortida del cap de setmana de festa», explica Marín.

I l’endemà, el dissabte 16 de juliol, la festa continuarà ja de bon matí, a les onze, quan se celebraran els Jocs en Família, a l’Era de Can Gelada. «La proposta està organitzada per l’AFA de l’escola Sol i Vent, i serà una mena de gimcana que es recorrerà tot el nucli antic», diu Marín, que també assegura que aquesta activitat farà gaudir a petits i grans.

I ja a la tarda, a dos quarts de sis, arribarà la Festa de l’escuma, també a l’Era de Can Gelada, acte tradicional que sempre organitza l’Associació Cultural La Totxana. A més, enguany l’acte tindrà un punt solidari. «Aquest any hi ha un berenar solidari a càrrec de la Junta Contra el Càncer de Vilafant», explica el regidor de Festes.

La Nocturna, un clàssic

El dissabte a la nit, s’ha programat, de nou, el que és tot un clàssic ja, la cursa La Nocturna, que arriba a la seva setena edició, i recupera el format habitual. «Recuperem el model prepandèmic, i de nou se sortirà i s’arribarà a la Piscina, i s’acabarà amb un bany nocturn», diu Francisco Javier Marín. El regidor explica també que la prova esportiva tindrà dos recorreguts, un de deu quilòmetres i un de cinc, i sortirà a les nou del vespre. Les places són limitades, i cal fer inscripció prèvia. «Cada vegada hi ha més participants, i aquest any fins i tot ampliem el número», detalla Marín. I per acabar la jornada, a la Pista de la Piscina Municipal, a dos quarts d’onze de la nit, hi haurà el concert de The Vinilos, que faran versions de cançons dels anys 60, 70 i 80.

I la festa acabarà el diumenge. De deu del matí a una del migdia hi haurà el Remulla’t a la Piscina. A les dotze del migdia tindrà lloc l’Ofici Solemne, i a les set del vespre, a la plaça de l’Església, serà el moment de les sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

Concert de The Vinilos - Dissabte 16 de juliol, a les 22.30h, a la Piscina Municipal Després de La Nocturna i la remullada final dels corredors a la piscina, arriba el concert de The Vinilos, grup que farà un repàs de les melodies més sonades dels anys 60, 70 i 80, al ritme de Village People, Los Sirex o Raffaella Carrà.

Remulla't a la Piscina - Diumenge 17 de juliol, a les 10h, a la Piscina Municipal Després de dos anys d'aturada obligatòria per la pandèmia, enguany torna aquesta activitat que durant tres hores permetrà gaudir, gratuïtament, de la piscina i dels inflables i acabar ben remullats. L'aforament està pautat, i cal preinscripció.