Cinc projectes, dels vint-i-vuit presentats, han estat seleccionats per rebre les Beques Agita, que convoca l’Ajuntament de Figueres. Són Mirades creuades entre passat i futur, en l’àmbit de noves tecnologies i musical, presentat per Manuel Ribera Torres, amb un import de 10.000 €; Fins i tot les rentadores, en l’àmbit de les arts escèniques i presentat per Joaquim Palmada Belda, amb un import de 7.000€; Las cosas: una historia del s. XXI, en l’àmbit de les arts visuals, presentat per Marcela Jacarilla Jordà, amb un import de 6.776€; Un segundo bajo la arena, en l’àmbit de les arts escèniques, presentat per l’Associació Desasosiego, amb un import de 5.000€; i L’arbre, projecte audiovisual, presentat per Adrià Expòsit Goy, amb un import de 3.950€.

Les beques tenen com a objectiu l’ajut a la creació, producció, exhibició, difusió de les arts i fomentar la creativitat, facilitant l’aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis. Quant a la Beca de Recerca Ciutat de Figueres, que té com a objectiu el foment de l’estudi en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències naturals, el jurat ha declarat deserta l’edició d’enguany.