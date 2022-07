El Festival Castell de Peralada ha viscut una segona nit de dansa internacional amb la companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett, que després d’inaugurar ahir la 36a edició amb un trio de coreografies sota el programa Camins i horitzons, avui ho ha fet amb un segon triple bill titulat Els colors de l’ànima. La tècnica i la plasticitat de les coreografies han estat els punts forts d’aquesta segona vetllada que tanca el primer cap de setmana de l’esdeveniment empordanès.

La primera coreografia de la nit ha estat Affairs Of The Heart, que com el títol suggereix, ha resultat ser una història del cor i un viatge per totes les emocions experimentades al llarg de la vida. Creada per David Dawson i estrenada el passat mes de març, es desenvolupa a partir de la música del Concert per a violí i orquestra de cordes del compositor canadenc Marjan Mozetich, que a Peralada ha sonat de forma enregistrada. Els tretze ballarins del ballet de l’Òpera de Munic s’han servit d’aquesta peça per mostrar l’especial connexió que hi ha entre la música i la dansa. Els moviments delicats i els gestos precisos de cada intèrpret han permès demostrar de forma excel·lent com un cos es pot convertir en melodia. Els tons blaus han predominat l’escena, que juntament amb uns mallots pàl·lids han afavorit que totes les mirades de l’auditori es concentressin en cada pas i moviment de braços, els quals el públic ha sabut apreciar premiant els ballarins amb un sonor aplaudiment.

Després d’un breu recés, l’espectacle ha continuat amb una segona coreografia alegre i descarada de l’aclamat coreògraf Alexei Ratmansky, Pictures at an exhibition, la qual va ser creada el 2014 per al New York City Ballet. La famosa partitura de 1874 per a piano de Modest Mussorgski, la suit de la que agafa el nom la coreografia, ha estat interpretada en aquesta ocasió per Dmitry Mayboroda. Els ballarins, constantment extrets fora de la seva zona de confort, han exhibit una gran tècnica de ballet clàssic amb girs ràpids, passos innovadors, part de bras contemporani i salts animats en sintonia amb la música. Deu ballarins de la Bayerisches Staatsballett han explicat a través de la dansa un viatge espiritual en el que diversos tons de l’existència humana emergeixen a mesura que progressa la peça. Els moviments circulars i en forma d’espiral han predominat l’escena, formant el nucli d’una coreografia que ha desplegat una voràgine gegantina. La peça interpretada pel ballet de l’Òpera de Munic ha dedicat gran protagonisme al famós quadre de Vassili Kandinsky Estudi de color - Quadres amb cercles concèntrics, de 1913, que ha presidit el decorat i ha inspirat el vestuari del cos del ballet. Abans de caure el teló, la companyia bavaresa ha tingut un gest amb el conflicte ucraïnès projectant la bandera del país.

La clausura d’aquesta nit l’ha marcat Capriccio per a piano i orquestra de George Balanchine, precisament la mateixa coreografia amb la qual el festival va inaugurar l’edició aquest divendres. Aquesta és part dels mítics Rubies que el coreògraf rus-americà va crear a mitjans del segle XX per la New York City ballet. La peça es desenvolupa a partir de la música d’Igor Stravinsky, que a Peralada a sonat en una gravació de la Bayerisches Staatsorchester, amb Dmitry Mayboroda com a solista. En el que és la segona part del ballet Jewels, els tretze ballarins han fet ús de diversos elements de dansa jazz, tango i claqué. El públic ha presenciat diversos moments en els quals la parella de solistes, formada per Carolina Bastos i Shale Wagman, s’han apoderat de l’escenari coordinant cadascun dels seus moviments. Els salts, amples i clàssics, han pres protagonisme en aquesta primera peça que ha deixat el pati de butaques de Peralada bocabadat, per segona nit consecutiva, admirant una agilitat de peus que ha recordat el més pur estil de claqué. Tot plegat, acompanyat d’una posada en escena sòbria, que ha permès destacar uns mallots magenta amb acabats daurats.

Peralada tanca així el primer cap de setmana d’una nova edició que demostra la capacitat del festival per tornar a recuperar el format previ a l’embat de la pandèmia. Aquest doble programa marca la primera gira de la la Bayerisches Staatsballett després de la pandèmia en un auditori que ha tornat a demostrar l'admiració que sent per la dansa. Per completar l’experiència de la companyia durant el seu pas per Peralada, aquest dissabte a la tarda diversos ballarins han ofert una gran barra a la plaça del municipi. L’activitat s’ha organitzat en el marc del Campus Peralada i amb l’objectiu d’acostar el gènere als joves del poble.