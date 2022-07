Després de superar les semifinals estatals del Dance World Cup, les ballarines del Jove Ballet Figueres han completat la seva participació a la final mundial amb dos ors, un bronze i dues cinquenes posicions.

La competició s’ha celebrat entre el 24 de juny i el 2 de juliol a San Sebastián, al País Basc, amb la participació de més de 5.000 ballarines procedents de 62 països diferents, entre les quals, les 23 alumnes d’entre 6 i 19 anys de l’Escola de Dansa Marta Coll.

La primera medalla d’or, a la categoria children l’ha aconseguit Àngela Pacreu, amb el solo Silk coreografiat per Laura Macías. Els dos cinquens premis han estat per a Aina Casaponsa a la categoria mini i per la variació de Medora d’Elsa Camós, a children solo ballet point repertoire. Pel que fa a la medalla de bronze, ha estat per al trio de clàssic Odalisques.

Finalment, les ballarines han obtingut un sisè lloc per a la grupal de contemporani Ni contigo, ni sin ti, i una medalla d’or per Summer, a la categoria de grups de clàssic. Aquesta darrera peca també ha estat convidada a representar el Team Spain i tancar la gala final al teatre Kursal, on ballaven les 30 millors coreografies de les categoríes de Junior i Senior.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha felicitat i agraït a l’equip a través dels seus comptes personals de Twitter i Instagram per la representació de la ciutat a escala internacional.

El Jove Ballet Figueres no ens deixa de sorprendre, la Final Mundial ha sigut un gran èxit.



Or de clàssic grupal, 6a posició en solo de ballet i en contemporani, 1a i 6a de solo neoclàssic...

Moltes felicitats, aquests premis són fruit de l'esforç i dedicació de tot l'any! pic.twitter.com/eRT0qhKWOA — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 8 de julio de 2022

Marta Coll, directora de la companyia, expressa la seva satisfacció després d’un any complicat, marcat per la pandèmia de la Covid-19, els grans resultats de la companyia mostren un progrés continu, i la formació de les ballarines es premien amb resultats positius clars. Per aquest motiu, les classes continuen amb l’Stage intensiu d’estiu de l’Escola Marta Coll, que ha començat aquesta setmana, tot just després de la tornada de San Sebastián.