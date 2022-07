L'artista, investigadora i docent Mariona Moncunill (Tarragona, 1984) ha estat escollida com a guanyadora de la XXIV Beca Internacional de Primavera de l'Escala.

Moncunill proposa "un procés d'indagació sobre la construcció social del paisatge", a partir de la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries (on s'allotgen durant tres mesos els guanyadors de la Beca de Primavera per tal de desenvolupar el seu projecte) i de l'entorn de la duna litoral, Sant Martí d'Empúries i el conjunt de l'Escala. "Faré una exploració històrica, social i paisatgística sobre diferents aspectes i concepcions del territori partint del mateix edifici de la Casa del Servei Forestal i del Servei hidrològica-forestal que li van donar la seva raó de ser ara ja fa més d'un segle. La revisió històrica del procés de fixació de les dunes a què es van dedicar els treballadors que habitaven la Casa Forestal em permetrà aflorar l'evolució de la percepció del paisatge, del territori o dels ecosistemes, incloent-ne els seus aspectes més ideològics", exposa l'artista en el seu projecte, en el qual preveu dedicar les primeres setmanes a la recollida de documentació històrica, a parlar amb veïns i institucions i a transformar tota aquesta informació en una proposta artística que s'haurà d'anar definint durant el procés. "No tinc un format predefinit, sinó portes obertes a prendre qualsevol forma o direcció, tot i que normalment tendeixo als formats videogràfic o de fotografia documental", afirma Moncunill.

El projecte "El Servei Hidrològic-Forestal i la persecució de la duna" s'emmarca en la línia d'altres projectes recents de Mariona Moncunill, com han estat el desert de Tabernas com a plató cinematogràfic (Malpaís, 2021), els relats històrico-mitològics sobre el paisatge a la Vall de la Santa Creu (Saltar per la cinglera per salvar la integritat, 2020), la catalogació dels Arbres d'interès Local i dels Espècimens Botànics Singulars per part de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i la Diputació de Barcelona respectivament (AIL/EBS, 2018), la forma de divulgació del coneixement científic per part del Jardí Botànic de Hèlsinki (Text on Snow on the Botanical Garden, 2013) o l'ús recreatiu dels boscos en un parc natural i un parc d'aventures a l'aire lliure de l'entorn de Vilnius (Forest, Forest, 2013).

Llicenciada en Belles Arts, amb un màster en Gestió Cultural i doctorada en Societat de la Informació i el Coneixement, Mariona Moncunill ha guanyat una desena de beques i premis a diferents països els darrers anys.

El jurat de la 24a Beca Internacional de Primavera de l'Escala (format per Cristina Masanés, Enric Tubert, Natàlia Chocarro, Ricard Planas i Eduard Bech) ha destacat "l'alt nivell dels diferents projectes presentats i concluen que els quatre projectes amb la puntuació més alta tenen una alta qualitat artística i qualsevol d'ells podria rebre la Beca de Primavera de l'Escala". En total s'han presentat 16 projectes aquest any.

Moncunill ha iniciat aquesta setmana els tres mesos de residència a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries per tal de desenvolupar el seu projecte i ha estat rebuda per l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i els regidors de Promoció i Acció Cultural, Rafel López, i de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja.