El Convent de Sant Agustí de Castelló d'Empúries acull, des d'aquest dissabte, l'exposició Creuar el llindar de l'artista agullanenc Antonio Federico (Ayamonte, 1950), organitzada pel Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV. L'acte inaugural va comptar amb la presència de la regidora de Cultura, Xon Hugas, el director del Museu, Jordi Canet i l'historiador de l'art Enric Tubert, el qual va fer la glossa de l'autor. Federico ha agraït "totes les facilitats" obtingudes per part de l'Ajuntament a l'hora de preparar la mostra".

Enric Tubert destaca d'aquesta mostra artística que "més enllà del primer impacte, t'hi quedes enganxat, vas descobrint multitud de coses a cada obra". Sobre l'autor i el seu taller ubicat en el nucli de l'Estrada, pensa que és "un laboratori, l'espai d'un eremita, com ho eren els agustins". "Aquesta Proposta té un mèrit afegit, com és provocar una situació de risc en la qual entra obra en un espai patrimonial, sense mirar qui guanya. Serà una de les exposicions de l'estiu, que es recordarà com una cosa especial", afegeix.

La peça més gran de Creuar el llindar és una portalada que dona la benvinguda als visitants i que ha esta creada especialment per aquest espai, en el qual l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha dut a terme diferents treballs de rehabilitació i millora, entre ells la instal·lació d'un nou sistema d'enllumenat.

L'exposició és d'accés lliure i es pot veure a l'antic Convent de Sant Agustí, fins al 28 d'agost, de dimarts a diumenge i d'11 a 14 hores i de 16 a 20 hores.