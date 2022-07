«Treballem per arribar a tothom»

Nati Vilanova fa vint-i-dos anys que treballa a la biblioteca, els deu darrers com a directora de l’equipament.

La biblioteca és essencial.

Treballem intentant arribar a tothom tot i que sempre penses no fem això ni això i que si tinguessis més pressupost o més biblioteques arribaries a molts més barris. Són motors de transformació de l’entorn.

Les biblioteques han canviat molt en cent anys.

A part del foment de la lectura, hi ha la vessant de socialització que és la que està agafant més importància i és el que fa que les biblioteques siguin més vives.

Cada biblioteca és diferent.

S’adapta en funció de la seva comunitat. Això passa amb les activitats però també amb els llibres que tenim.

Ajuda molt l’equip del que disposen, amb perfils diversos.

Quan vaig començar com a directora, tot l’equip actual no hi era. Va molt bé els perfils que tenim: socials, de foment de la lectura... entre tots fas la teva funció.

Quant personal són ara?

Dotze persones.

És el nombre òptim?

Segons el Mapa de Lectura Pública, que és el que ho estipula, ens faltaria un bibliotecari i un conserge.