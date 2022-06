Torna el Dalí de Figueres. Els propers mesos de juliol i agost i fins al 4 de setembre, la ciutat de Figueres intensificarà la presència daliniana als seus carrers. En aquesta segona edició hi ha diferents novetats. Una d'elles és l'ampliació de les projeccions nocturnes de l'obra daliniana. A banda dels quatre edificis singulars que ja es van il·luminar l'any passat - Torre Galatea, Ajuntament de Figueres, Casino Menestral i Escorxador- s'hi afegeixen la plaça de les Patates, la façana de la Biblioteca i la plaça Catalunya.

Durant els mesos d’estiu, durant el dia s’instal·laran 10 figures de 2 metres amb retrats del geni empordanès en diferents etapes vitals i situats en espais importants en la vida de l’artista de Figueres.

El projecte Dalí de Figueres està organitzat conjuntament per la Fundació Gala-Salvador Dalí i l’Ajuntament de Figueres.

A més d’aquestes accions que es desenvoluparan cada dia, se celebraran moltes accions paral·leles com són les visites guiades en quatre idiomes: ruta Dalí, rutes enoturístiques, visita a l'església de Sant Pere i visita teatralitzada sobre el Dalí infant.

Els dijous, "Dalí nocturn: films surrealistes"

En el marc del Dalí de Figueres, a l'entorn del Museu, els dijous a la nit s'ha programat Dalí nocturn: films surrealistes. Amb la col·laboració del cineclub Diòptria, es projectaran 3 films de Salvador Dalí. Tindran lloc el 4, 11 i 18 d'agost.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que "aquest projecte conjunt deixa palès que la col·laboració pública-privada, quan van de la mà són un èxit per promocionar la nostra ciutat i per donar a conèixer els seus atractius i el seu potencial tan cultural com gastronòmic com comercial".

Per la seva banda, Imma Parada, de la Fundació Gala Salvador Dalí ha explicat que "el cicle de films surrealistes és una oportunitat per conèixer la vida de Salvador Dalí i alhora viure'ls al carrer tal i com ja s'havia fet temps enrere".

Toni Moreno, de Comerç Figueres, ha afegit que "iniciatives com aquesta són importants perquè potencien les persones que visiten la ciutat i són un gran atractiu".

El regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez ha destacat que "aquesta segona edició és una consolidació d'un projecte de ciutat que ens dona molta visibilitat durant la temporada d'estiu amb una col·laboració público-privada".