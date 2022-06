Robert Mapplethorpe (1946-1989) va ser un fotògraf nordamericà que es va donar a conèixer per les seves icòniques fotografies en blanc i negre de gran format, especialment de flors i nus masculins. El Festival de Peralada aprofita, amb motiu de l’estrena de l’òpera Hadrian, el 29 de juliol, i en col·laboració amb la Robert Mapplethorpe Foundation New York, per presentar l’exposició Robert Mapplethorpe. Flowers and People als jardins del Castell. En aquest espai idíl·lic, es mostren una vintena de fotografies que estableixen un diàleg visual entre l’òpera de Wainwright i l’obra del fotògraf.

Jörn Weisbrodt, comissari de l’exposició i director d’escena d’Hadrian, explica que «l'obra de Robert Mapplethorpe és única en la història de la fotografia. Va obrir aquest mitjà a una infinita varietat de nous temes i territoris, mentre que alhora va crear algunes de les imatges més icòniques i clàssiques de la fotografia». Per Weisbrodt és ben clar que Mapplethorpe «va ser pioner, era perfeccionista, i en el seu apropament a la llum i la composició, un classicista». Quelcom excepcional en la seva obra és la capacitat que tenia d’expressar «els estats emocionals fonamentals de l’existència humana, de l’amor a l’odi i de l’alegria al dolor, vistos a través d’una òptica homosexual sense remordiments». «L'obra de Robert Mapplethorpe és única en la història de la fotografia. Va obrir aquest mitjà a una infinita varietat de nous temes i territoris, mentre que alhora va crear algunes de les imatges més icòniques i clàssiques de la fotografia» Les imatges de Mapplethorpe no només s’exhibeixen als jardins sinó que també són el teló de fons de la versió concert de l’òpera Hadrian de Rufus Wainwright. Per Jörn Weisbrodt és ben clar que són dos mons que conflueixen: «L’Hadrian de Wainwright reestructura el triangle amorós de l’òpera en que el tenor estima la soprano i el baríton és qui mira d’evitar-ho. A Hadrian, el baríton estima el tenor i la soprano és qui mira d’evitar-ho». Exposició a la Biblioteca Aquesta no és la única exposició que s’exhibeix durant el Festival. A la Biblioteca del Castell s’hi mostra Celler Peralada. El somni fet realitat de RCR Arquitectes, el reconegut despatx, guardonats amb el Premi Pritzker 2017, responsable del disseny del nou celler. L’exposició, que es pot visitar fins a finals de setembre, consta d’una selecció d’esbossos realitzats en el procés de creació del nou equipament «que s’afegeix i complementa el somni del que vol ser, ha estat i serà Peralada», segons l’arquitecte Rafael Aranda Quiles, un dels fundadors del RCR. A banda de la mostra a la biblioteca, el despatx RCR va ser convidats a realitzar el cartell del Festival d’aquest any inspirant-se en l’obra creada: «La base tenia que ser el projecte del celler perquè cadascuna de les parts que configura el conjunt és important».