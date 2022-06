Figueres es Mou transforma la ciutat en la capital de la dansa

Des d’aquest dijous i fins diumenge, Figueres esdevé la capital de la dansa a Catalunya de la mà del festival Figueres Es Mou, una proposta dinàmica i fresca que atrapa, any rere any, a un públic polièdric. Amb una quinzena de muntatges a peu de carrer, enguany el protagonisme se l’emporta, sobretot, les ballarines i coreògrafes. És el batec que es copsa en el món de la dansa actualment, cosa a la que no és aliè el festival figuerenc.

Entre les propostes destacables d’aquesta novena edició remarcar la presència de l’artista visual Helena Byström i la coreògrafa Anna Källblad presentant City Horses, una peça coral amb quinze ballarines que reflexionen amb la dansa sobre el poder, l’existència i el cos femení a l’espai públic; la companyia La Sala que actua davant de la biblioteca, sumant-se al centenari de l’equipament i Aloha de Mar Gómez i Vero Cendoya, les dues transmutades en Elvis Presley reivindicant el ser valorades en un món d’homes. També visita Figueres Sílvia Batet, premi Nacional de Dansa de l’Institut del Teatre 2020. Els espais que ocupa Figueres Es Mou són el carrer Peralada, la Rambla, la plaça de l’Ajuntament, la plaça Josep Pla, el Passeig Nou, la plaça Catalunya, la biblioteca i el Teatre El Jardí. A diferència d’anteriors edicions, enguany hi ha dos espectacles de pagament, tots dos dissabte: Secrets de Tombs Creatius, a la Rambla, i The Frame de la companyia Eléctrico 28, al carrer Peralada, 12.