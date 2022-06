L’artista Petra Vlasman ha seguit amb el seu projecte artístic socioeducatiu per a joves i adolescents a Figueres a través de la fotografia, aquest cop als centres cívics de la Creu de la Mà i el Joaquim Xirau. Divuit han estat els participants que s’han sumat al curs, que ha durat tres mesos i que s’inclou dins el Pla Educatiu d’Entorn per potenciar la igualtat d’oportunitats educatives. La culminació del projecte és l’exposició Desmuntem la selfie que es pot veure aquests dies al Joaquim Xirau i fins al 31 d’agost.

Si en l’anterior experiència amb joves de Ksameu es va abordar com la soledat els havia afectat durant el confinament, aquest curs la temàtica s’ha modificat. «El meu objectiu era buscar la connexió dins el grup, fent molts més exercicis de parlar del seu món interior i sobre temes que per a ells són importants com l’autoimatge o l’autoacceptació», explica Vlasman tot afegint que tot gira a l’entorn de «l’exploració de la identitat» d’unes persones que es troben en aquella fase «de recerca» d’un mateix: «qui soc, què mostro, com em veuen els altres, com em veig a mi mateixa». En el rerafons de tot hi ha la voluntat d’infondre’ls més confiança.

Vlasman ha treballat al llarg de vuit setmanes amb dos grups: deu joves de la Creu de la Mà i vuit de la Marca de l’Ham que habitualment assisteixen a aquests centres per fer deures. Si en l’anterior, era l’artista qui s’encarregava de les fotografies, en aquesta ocasió han estat els mateixos joves als qui Vlasman ha facilitat les seves càmeres professionals i que, de dos en dos, han creat les imatges on cercaven connectar la intel·ligència emocional. A Vlasman li ha sorprès vivament els resultats: «He notat molt entusiasme, els joves han tingut grans idees, fent fotografies bastant artístiques que han fet experimentant amb la llum, miralls, la pluja...». L’exposició, assegura Vlasman, ha estat important per als joves, «per donar més valor al que feien». De fet, quan van fer l’avaluació del projecte van escriure frases com aquestes: «Compartim mons interiors; m’observo en tercera persona; t’emmirallo, et veus en mi o em mostro, m’amago».