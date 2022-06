"Estiu rere estiu, nit rere nit, els meus pares van anar teixint un festival que s’ha consolidat com una de les fites estivals més importants del país». Així ho testimoniava Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, durant la presentació de la programació d’aquesta 36a edició del Festival de Peralada. «Un somni fet realitat, un idil·li continuat d’òpera, veus, dansa, creació, avantguarda i arts», admetia tot afegint que això era possible gràcies «a un equip compromès amb el projecte, amb el territori i fidel als artistes». Aquest compromís, enguany, és més palpable que mai i el festival segueix el seu camí d’especialitzar-se amb la lírica i la dansa.

Com anteriors edicions, una gran companyia de dansa ha estat convidada a obrir la programació el 8 i 9 de juliol. Es tracta de la companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett integrada per un elenc de ballarins de gran versatilitat, qualitat i tècnica excepcional que venen a presentar un doble programa. Durant la nit inaugural presenten tres coreografies de dansa contemporània: With a Chance of Rain, Bedroom Folk i Rubies. L’endemà, el Ballet de l’òpera de Munic dedica la vetllada al ballet clàssic amb un triple bill: Affairs of the heart, Pictures at a exhibition i, de nou, Rubies.

No és l’única proposta de dansa d’aquesta edició. El ballarí Sergio Bernal proposa un espectacle molt personal per a Peralada inspirat en l’obra de l’escultor Rodin. El muntatge, que presenta el 20 i 21 de juliol davant un públic reduït, serveix per estrenar com a espai escènic els jardins del Nou Celler Peralada. La darrera mostra de dansa tanca també el Festival, el 6 d’agost, de la mà d’un ballarí i coreògraf molt estimat a Peralada, Carlos Acosta, qui vol retre un homenatge a la seva mare difunta revisitant un espectacle concebut fa dotze anys i que evoca un viatge cap a la mort on duets i solos s’entrellacen. On Before inclou coreografies d’artistes de renom mundial com Will Tuckett, Russell Maliphant i Kim Brandstrup, entre altres. En aquest muntatge hi pren part l’ensemble vocal O Vos Omnes, artistes residents d’aquesta edició del Festival, els quals també prenen part en dos espectacles més: l’òpera The Fairy Queen i l’Sfogava con le Stelle de la compositora Raquel García-Tomás, el 27 de juliol, al Claustre del Carme.

Monica Bellucci en la pell de Maria Callas

Un dels caps de cartell indiscutibles d’aquest any és l’actriu italiana Monica Bellucci que visita Peralada el 15 de juliol posant-se a la pell de la gran soprano Maria Callas, enfundada en un vestit que va pertànyer a la mateixa diva. Peralada busca, així, sumar-se al centenari del naixement de la soprano recuperant un muntatge que s’havia fet fa pocs anys inspirat en l’obra escrita pel seu biògraf, Tom Volf, qui n’ha fet una fotografia completa, un retrat autèntic. És la veu de la Callas la que centra el muntatge i permet al públic apropar-se a través de documents arxius seus mai publicats i que permeten recórrer tres etapes de la seva vida.

Comiat de Joan Manuel Serrat

L’altra gran moment del Festival és, sens dubte, el comiat de Joan Manuel Serrat, el 16 de juliol. L’artista ha engegat una gira per tancar la seva vida professional dalt dels escenaris i, tenint en compte el seu vincle amb Peralada, aquest concert era inevitable. Quelcom que el fa especial també és que és el primer, d’aquesta gira, que fa a Catalunya.

Compromís amb l'òpera

El Festival de Peralada segueix fidel a la creació i al seu compromís per produir, en aquest cas, novament, una òpera. Es tracta de la semiòpera barroca, en cinc actes, The Fairy Queen d’Henry Purcell que s’estrena el 22 de juliol, a l’auditori, sota la direcció musical de Dani Espasa i l’escènica de Joan Anton Rechi. En aquesta aposta per la música barroca, que tant ha seduït al festival els darrers anys, no hi falta la presència de Vespres d’Arnadí i el contratenor Xavier Sabata, entre altres intèrprets.

Aquesta no és l’única òpera del cartell d’enguany. El 9 de juliol es presenta Hadrian de Rufus Wainwright, sota la direcció de Jörn Weisbrodt, que aposta per despullar l’escenari per donar pas a una radicalització i a una expressió emocional visual de la naturalesa dramàtica intrínseca de la peça. A partir de les imatges de Robert Mapplethorpe, el públic percep les tensions i els turments dels personatges, al mateix temps que va descobrint la història d’un emperador abatut que ho hagués pogut tenir tot, tret de l’únic que desitjava.

La tercera òpera programada és Nabucco de Verdi tot i que es presenta en versió concert, el 30 de juliol. Sota la direcció de Nicola Luisotti i amb la presència del cor i l’orquestra del Teatro Real, el muntatge compta amb les veus de George Petean, Anna Pirozzi i Dimitry Belosselskiy. Una òpera imprescindible, amb una gran força orquestral que culmina amb una gran tragèdia.

Homenatge a Josep Carreras

La lírica segueix amb els deliciosos recitals a l’església del Carme, enguany consagrats en exclusiva a quatre veus femenines de renom internacional: Emily D’Angelo (23 de juliol);Sonya Yoncheva (2 d’agost); Lise Davidson (4 d’agost) i Ermonela Jaho (5 d’agost). L’altra gran vetllada lírica és, sense cap mena de dubte, la gala dedicada a Josep Carreras, un dels millors tenors catalans de la història. Celebrant els seus 75 anys, Peralada vol retre-li homenatge el 3 d’agost atorgant-li, davant el seu públic, la Medalla d’Honor del Festival.

Pink Martini i Lukas Vidal

Per cloure el cartell, el Festival també es reserva dues vetllades diferents, que s’allunyen de la resta de cartell. Per una banda, el 23 de juliol, tornen de nou, en el que és l’únic concert d’aquest estiu a Catalunya, Pink Martini, la banda de Portland que fa vibrar com cap altra a la platea de Peralada. Amb més de tres milions de discos venuts i una gran dosi de glamour, Pink Martini compta amb l’elegància de China Forbes i la sensualitat de Storm Large. Pensant en el públic més jove, Peralada programa, el 4 d’agost, a Lucas Vidal, un jove compositor musical multifacètic de fama mundial, considerat el 2019 per la revista Forbes com una de les cent persones creatives més influents. A Peralada presenta Karma, un projecte electrònic que pretén trencar els motlles d’un concert tradicional.