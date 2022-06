El grup Obeses protagonitza el concert inaugural del Festival Istiu de Castelló d’Empúries, aquest pròxim dilluns 4 de juliol, a les 22.30 hores, al pati del Palau dels Comtes. La formació osonenca ha escollit aquest espai per presentar el seu nou treball L’ai al cor que s’anirà publicant al llarg de tot aquest 2022. El quartet no estarà sol dalt de l’escenari, ja que s’acompanyarà del Cor Obeses, dotze veus de cantants professionals vinculats als cors del Palau de la Música.

L’actuació d’Obeses és el tret de sortida del festival però també el dels festivals d’estiu a l’Empordà. Després del grup, està previst que actuïn l’endemà, a la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava, la compositora i cantant local Aria amb el seu primer disc, Fantasy is my religion, a les 8 del vespre, i, dues hores més tard, Joanjo Bosk qui avança que serà un concert on farà un repàs general de la seva discografia amb una tria de cançons que ja van quedar recollides en el seu darrer disc en directe: «Directe al Barnasants» (Global, 2019). Amb el seu format habitual de duet electroacústic el cantant combinarà la seva doble faceta d’autor i intèrpret.