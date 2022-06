Segons l’historiador de l’art Enric Tubert Canada, "més enllà del joc de textures i colors propis de cada un dels fragments de fusta utilitzats, en cada una de les Recuites es té cura de la resolució final de la pell de cada peça i s’utilitzen tints que contribueixen a potenciar el volum i en alguns casos hi afegeixen una dimensió “pictòrica”. En aquesta ocasió hi ha una clara voluntat de renunciar a la possibilitat de girar 360º entorn de cada peça i l’espectador ha d’imaginar que és el que amaga el mur, del qual sembla sorgir el volum empès per una força que dona a la fusta un aspecte elàstic que sorprèn".

L’Àrea de Cultura de Roses ofereix amb aquesta mostra una nova oportunitat al públic local i visitant per submergir-se en el món creatiu de Costa i gaudir de la destresa amb què transforma els materials, fins esdevenir les harmòniques peces que integren les sèries temàtiques en què s’estructura la seva trajectòria. Narcís Costa (Girona, 1949), tot i que format inicialment en el disseny gràfic, ha desenvolupat la seva carrera artística en el camp del volum i l’escultura. Començà la seva trajectòria artística a l'Escola Eina de Barcelona i la va consolidar a París, a l'École de Beaux Arts. La seva primera exposició va ser a la galeria La Gàbia de Girona, l'any 1972. A partir dels anys vuitanta, i fins avui, ha exposat periòdicament en galeries, sales públiques i museus de tot Catalunya. Paral·lelament, ha participat en diverses edicions de la Mostra d'Art Contemporani de Garriguella, ArtExpo de Barcelona i en nombroses iniciatives en l'àmbit català i també a Rhodes (Grècia), a la Universitat de Southampton i Winchester (Anglaterra) i a Cahors (França). Té obres públiques a les ciutats de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, Girona i Torrelles de Llobregat. Hi ha obra seva al Museu de l'Empordà de Figueres, al Museu d'Art de Girona, a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Gironès, a l'Ajuntament i al Teatre Municipal de Roses i a nombroses col·leccions particulars. La seva vinculació amb Roses l’ha portat a realitzar nombroses exposicions en el municipi. Les més recents, Construir (2019) i Ras-le-bol (2017). L’exposició Recuites s’inaugurarà el proper divendres 1 de juliol i romandrà oberta fins al 3 de setembre. Els horaris de sala són, de dilluns a diumenge, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.