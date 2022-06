L'Observatori Astronòmic d'Albanyà descobreix un planeta sub-Neptunià en col·laboració amb la NASA

Tres anys després de la incorporació a l’equip TESS TFOP SG1 de la NASA, l’Observatori Astronòmic Albanyà (Girona) ha descobert un planeta sub-Neptunià, ha col·laborat en l’estudi dels mecanismes de formació de planetes i ha participat en la caracterització d’un grup de 6 planetes de la mida de Júpiter en col·laboració amb la missió TESS*2*7 de la NASA.

El descobriment, en el sistema TOI-17593, suposa un avenç en l’estudi de la formació d’exoplanetes propers a estrelles de tipus M, petites i fredes en relació al Sol, però molt més abundants que les estrelles com la nostra.

A més, les observacions efectuades han servit per a una millor caracterització del sistema TOI-12462, que conté quatre planetes sub-Neptunians orbitant una estrella de tipus K. Aquesta contribució ajuda en l’estudi dels sistemes multiplanetaris, que estan mostrant ser molt nombrosos en l’entorn proper del sistema solar.

Per últim, l’equip ha participat també en l’estudi detallat de 6 planetes de la mida de Júpiter, que orbiten molt a prop de les seves estrelles hostes*4. L’objectiu científic d’aquest estudi és buscar efectes de la irradiació de les estrelles hostes sobre planetes gegants propers, un fenomen que no podem estudiar dins del nostre sistema planetari.

Segons Pere Guerra, fundador de l’Observatori Astronòmic Albanyà i co-descobridor, «estem molt contents d’haver pogut fer aquests descobriments en col·laboració amb científics catalans de primer nivell com Enric Pallé i molt especialment, també, d’haver-ho fet amb científics ciutadans1 d’arreu de Catalunya, com Ramon Naves i Ferran Grau, ja que el nostre centre es dedica tant a la ciència com a la divulgació científica».

Segons Pau Bosch, director de l’Observatori i astrofísic, «les contribucions que continuem fent en el marc del projecte TESS demostren l’empenta del sector científic català en el món de l’astronomia, que constantment mostra la seva vàlua en molts àmbits de l’astrofísica. En aquest cas, estem contribuint a apropar-nos una mica més a entendre com es formen els sistemes planetaris i, per tant, estem contribuint indirectament a entendre més el nostre propi sistema solar».

Sobre TESS (Transit Exoplanet Survey Satellite)

La missió principal de TESS és escombrar el cel a la recerca de senyals coincidents amb possibles exoplanetes transitants. Aquesta missió de la NASA està liderada per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT)*5 i s’encarrega d’observar més de 500.000 estrelles (les més brillants i properes a la Terra) per buscar exoplanetes.

Sobre l’Observatori Astronòmic Albanyà

Centre de divulgació i recerca científica a Albanyà (Girona). Ubicat en el primer Parc Internacional de Cel Fosc de l’Estat Espanyol, amb més de 15.000 visitants cada any, aquest observatori s’ha convertit en un dels referents de l’astroturisme a Catalunya i en una demostració de la importància de preservar la foscor del cel nocturn, cosa que permet una millor convivència amb l’ecosistema d’Albanyà i la possibilitat de seguir treballant en projectes com aquest al més alt nivell. L’Observatori compta aquest estiu, a més, amb un nou espectacle infantil, per apropar el món de l’astronomia als ciutadans més joves.