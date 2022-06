Les Revetlles de Sant Pere de Figueres havien d'acabar amb una actuació del grup d'havaneres Peix Fregit, però no podran venir per «motius de força major» segons ha informat l'Ajuntament de Figueres a través de les xarxes socials. Tot i això, el consistori ha fet públic que les havaneres continuaran sonant a la Plaça Catalunya perquè, finalment, els Cavall Bernat seran els encarregats de tancar els actes de les Revetlles.

Aquesta no és l'única modificació que ha patit la programació la que ha de ser la festa major d'estiu de la capital de l'Alt Empordà. La pluja de la nit del dilluns 27 de juny va obligar a suspendre el concert «ABBA The New Experience»; tot i això, l'Ajuntament va comunicar a través d'una altra publicació a lex xarxes socials que «mirarem de reprogramar-lo en breu».