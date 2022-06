Portalblau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, se celebrarà enguany entre el 26 de març i el 15 d'agost i inclourà més d’una vintena de propostes que tindran lloc a diferents espais de l'Escala i Empúries: la Mar d'en Manassa, l'Alfolí de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, la Riba, la Plaça Víctor Català, el Camp de les Aromes, el Fòrum romà, els jardins de la Muralla grega i el claustre del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions, el festival arriba a la 15a edició amb un clar compromís cultural, social i mediambiental, que es fa palès tant en la visió artística com en la gestió i organització de l'esdeveniment. Tot plegat amb l'eix conceptual que caracteritza Portalblau: la promoció dels valors de la cultura a la Mediterrània.

Programació polièdrica i estesa

En l'edició 2022, el festival presenta una programació més polièdrica i més estesa en el temps. Portalblau dona cabuda enguany totes les disciplines artístiques, des de la música fins al teatre, el circ, la dansa, la literatura, la poesia, el pensament i la fotografia. En total seran més d’una vintena de variades propostes que ompliran l’Escala i Empúries de cultura i art no només a l'estiu sinó també a la primavera.

De fet, el primer tast de Portalblau 2022 va tenir lloc el 26 de març amb un concert d’Agnès Algueró. Dintre de la programació de primavera també s'inclouen concerts del Sextet Gerió (30 d'abril),de l’Anna Andreu (14 de maig), i del duet format per Pol Batlle amb Rita Payés (18 de juny).

El juliol serà el mes amb propostes més diverses: una xerrada sobre canvi climàtic i futur sostenible entre el poeta Carles Duarte i el Catedràtic d'Ecologia Joandomènec Ros (2 de juliol); el circ de la Companyia de Circ “eia” (24 de juliol); la barreja de circ i dansa d’Amer Kabbani (9 de juliol); la dansa de Nora Baylach (29 de juliol); una conversa literària entre Mahi Binebine i Manuel Forcano (23 de juliol); la poesia de Míriam Cano (31 de juliol); i una obra d'un dels grans dramaturgs dels nostres temps, Dimitris Dimitriadis, Licaó. Apologia del desig, interpretada per Sergi Torrecilla i dirigida per Albert Arribas (22 de juliol).

El dia 10 d'agost, es podrà veure al claustre del MAC-Empúries Més lloc per a la fosca (Capítol 1: Natura), un espectacle teatral amb música electrònica d'arrel basat en Solitud, de Víctor Català, creat per Elvira Prado-Fabregat, Carles Viarnés, Míriam Encinas-Laffite i Laia Fortià.

A més, Portalblau incorpora per primera vegada la fotografia, amb l'exposició "MEDFOTO 2022: El mar i les persones", que es podrà veure del 5 d'agost al 4 de setembre al Club Nàutic de l'Escala.

Grans noms de la música internacional i catalana

La música també tindrà el seu espai al Portalblau 2022 amb una àmplia programació que inclou grans noms del panorama internacional com el del grup escocès Texas (11 d'agost), que presentarà el seu desè àlbum d’estudi, Hi i oferirà l’únic concert programat a l’estiu. O el del violinista d'origen libanès Ara Malikian en un dels dos únics concerts que farà a Catalunya en el marc de la seva gira mundial (15 d'agost). Tots dos concerts tindran lloc en un espai únic i ple d’història, el Fòrum Romà d'Empúries, que també acollirà les actuacions de dues de les bandes catalanes del moment, Stay Homas (12 d'agost) i Els Catarres (13 d'agost), que presentaran els seus nous treballs: Here2play i Diamants, respectivament. També hi actuarà un grup que farà les delícies del públic familiar: El Pot Petit (14 d'agost).

La música hi serà present en altres escenaris d'alt valor natural i patrimonial com ara la Mar d'en Manassa de l'Escala, on es podran veure els concerts de Clara Peya (4 d'agost), Beth i Laura Andrés (5 d'agost), Ramon Mirabet (6 d'agost) i GIO Symphonia de la mà de Marc Timón (7 d'agost). La programació musical la completaran la cantant francesa Dafné Kritharas, que actuarà el 30 de juliol al Jardí Clos del Pastor de la localitat empordanesa, i el grup Habla de mí en presente, que oferirà un concert a la Riba el 23 de juliol.

Espais d'alt valor natural i patrimonial

Portalblau va néixer l'estiu de 2008 al municipi de l'Escala com a espai de trobada i d'intercanvi cultural a la Mediterrània, coincidint amb la commemoració del centenari de les excavacions oficials a Empúries. Des de llavors, el festival ha ofert a la ciutadania un ampli ventall de propostes culturals que mantenen un eix conceptual comú: la promoció dels valors de la cultura Mediterrània.

De fet, la Mediterrània és al mateix ADN del festival, a més de ser el seu espai natural. Un espai que ofereix indrets majestuosos, d'un alt valor natural i patrimonial, que Portalblau posa en valor. Escenaris únics del MAC-Empúries com ara el Fòrum de la ciutat romana, la muralla de la ciutat grega o el claustre de l’edifici del museu. O espais excepcionals de l'Escala com ara la Mar d'en Manassa, l'Alfolí de la Sal, la Riba (nou), el Jardí Clos del Pastor, la plaça Víctor Català (nou) o el Camp de les Aromes (nou).

Un festival amb valors

Des dels seus inicis, Portalblau ha mantingut un compromís amb la cultura, amb la societat i amb el medi ambient que ha reforçat any rere any. Això traspua en la configuració de la programació i també en la gestió i l'organització del festival.

En aquesta línia, Portalblau treballa activament des de 2020 per integrar l'Agenda 2030 i per apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Això es tradueix en accions com ara destinar part de la recaptació a entitats socials -enguany, la Fundació Esclerosi Múltiple- o la creació d'una borsa de treball per a contractar joves de l'Escala amb l'objectiu de promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible i una ocupació plena i productiva que garanteixi un treball digne. A més, en aquesta edició, Portalblau engega unes jornades de formació per a joves de 16 a 20 anys que vulguin aprendre com s'organitza un festival. Els alumnes tindran la possibilitat després de fer pràctiques al festival durant aquest estiu.

El festival també impulsa mesures per minimitzar l'impacte ambiental del festival, contracta fonts d'energia renovable i crea espais de conscienciació sobre la necessitat de combatre el canvi climàtic. A més, treballa activament pel foment de la igualtat i la diversitat de gènere.

Amb la mateixa fermesa, Portalblau continua reivindicant la cultura per a tots i totes, la creació de nous públics, la recerca de nous talents i el compromís amb artistes emergents i de KM0. I ho fa creant xarxa amb altres entitats i programadors culturals. Per això, la programació d'enguany inclou quatre accions en xarxa: una producció del Festival Sismògraf, una activitat del Festival Mot de Girona i Olot, un concert en col·laboració amb el projecte "El MMVV es Mou" i una actuació vinculada a la Fira Mediterrània de Manresa.