Era l’estiu del 2014 quan iniciava el camí el projecte de Les Passejades de Sant Pere Pescador, una proposta de microteatre que ha aconseguit consolidar-se oferint una programació de qualitat amb companyies professionals, sense oblidar el teatre formatiu, i descobrint racons i espais del poble. L’any passat va ser el primer en què es va fer pagar entrada fixa, quelcom que enguany es repeteix. De l’11 de juliol al 15 d’agost, durant sis dilluns, amb diferents sessions cada dia, es podran veure vint-i-quatre espectacles «molt potents», de petit format i durada reduïda, recorrent un circuit guiat pel centre del poble i a l’entorn del riu.

Susanna Bosch, codirectora artística de Les Passejades juntament amb Anna Arnay, Miquel Àngel Armijo i Xavier Valentí, rememora que quan van començar «aquest format era una cosa estranya» tot i que ara ha proliferat amb gran èxit a molts llocs. El secret, revela Bosch, «és que són propostes curtes que passen molt bé» i, a més, és una bona manera que les companyies treballin». Un altre dels al·licients és que algunes propostes, que van des de la tragicomèdia, el micromusical, el drama, el vodevil o el clown, les protagonitzen actors i actrius, alguns dels quals mediàtics que s’estan fent un lloc en el panorama teatral català com Ferran Vilajosana o Berta Herrando.

D’altra banda, hi ha companyies, com Tinoní Creaciones, que són un clàssic de Les Passejades i que enguany repeteixen. Cal destacar també la inclusió d’un parell de propostes de teatre formatiu a càrrec d’Acting Figueres i l’escola Eram per donar opcions al nou talent.

Produccions de proximitat

Dins la filosofia de Les Passejades, hi ha la voluntat de no oblidar el teatre fet a casa, quelcom que els porta a programar diverses obres. Per una banda, el drama social Wolf in the bar, escrit per la dramaturga Eva Moreno, per al col·lectiu empordanès La Passejanta que, en aquesta ocasió, ha dirigit Txe Arana. Per altra banda, la jove companyia Solucions Escèniques porta a escena I després?, una peça de teatre gestual i text amb Eric Jiménez, Muisès i Madamme Mustash mentre que Taller de Teatre representa Vint-i-un centímetres, una obra impactant de Franca Rame interpretada per Maria Elena Heredia. Cal afegir els gironins Stoptrick Teatre amb la comèdia Pau i gana. «Els professionals no sempre són de fora, aquí també tenim companyies i joves que fan coses arriscades», diu Bosch remetent-se a Ovulem Tot, que torna amb Gelat de menta, de Sasha Pradkhan.

Després d’aquests darrers dos anys mantenint totes les mesures, enguany això decau, tot i que es preserva l’aforament reduït habitual, una trentena de persones a cada sessió, per mantenir l’essència. El punt d’inici continua sent el pavelló i cada sessió dura entre setanta-cinc i noranta minuts. Les entrades es poden comprar a passejades.com per 10 euros i també hi ha abonaments per 5 i 6 dies.