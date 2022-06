La revetlla de Sant Pere retorna Figueres en format de festa major d’estiu, del 25 al 29 de juny. L’alcaldessa i la regidora de Festes, Agnès Lladó i Ester Marcos, es feliciten de poder «resignificar» una festa tradicional de la ciutat, amb el suport de nombroses entitats. «Parlem de revetlles de Sant Pere en plural perquè són cinc dies de festa, cinc dies d’activitats per a totes les famílies i per a totes les edats. I ho fem al centre de la ciutat, a la plaça Catalunya, a la plaça Josep Pla i a la plaça de l’Ajuntament», anuncia l’alcaldessa de Figueres.

A més, es dona la circumstància que les festes patronals dedicades a Sant Pere es fan coincidir amb la celebració de la Mostra del Vi, que s’ubica a la Rambla, del 25 al 28 de juny. «El fet de lligar les dues propostes potencia encara molt més la festa», ha comentat la regidora Ester Marcos, i hi ha afegit: «La Mostra del Vi es tanca cada dia a les 10 de la nit i, a partir d’aquella hora, tothom que vulgui seguir socialitzant o gaudir de la xerinola pot anar des de la Rambla fins a la plaça Catalunya, on hi haurà més activitats perquè no decaigui la festa. A més, a la barra se serviran també copes de vi de la DO Empordà».

«La ciutat, durant cinc dies, torna a bullir de moviment, d’activitats, de festa, ens tornem a trobar», somriuen Agnès Lladó i Ester Marcos, alhora que destaquen que la festa major d’estiu de Figueres conté un bon munt d’elements tradicionals, com la plantada i la cercavila dels gegants i el bestiari, la proclamació del pubillatge, el repic manual de campanes, el concert de Sant Pere i la diada castellera, entre molts altres.