Des de fa onze anys, el paisatge idíl·lic del Port de la Selva s’enriqueix amb les creacions d’artistes contemporanis, principalment escultors del territori però també de més enllà, que donen vida al TramuntanART. El tret de sortida de la mostra d’aquest any, on participen quaranta-dos creadors, es fa aquest dissabte quan el públic esdevé espectador singular del muntatge de les peces a l’espai assignat, un moment molt especial que, en el cas de les vint-i-cinc obres que hi haurà al Passeig del Mil·lenari s’il·luminaran, per primer cop, a les hores nocturnes, de les 10 del vespre fins a mitjanit, i, gràcies a un joc de llums, el terra que les sosté esdevindrà mar.

Amb la voluntat de fer un pas més després de deu edicions, l’Ajuntament, organitzador de la proposta, ha escollit a la professora de dibuix i escultura figuerenca Núria Pallisera per coordinar aquesta mostra a l’aire lliure que s’inaugura dissabte i es pot visitar fins al 3 de juliol. «Volíem posar una pinzellada diferent sense canviar el format però mirar d’engrescar a artistes de renom sense, evidentment, oblidar a aquells que han col·laborat fins ara, tant de la zona com de fora», explica la regidora de Cultura, Lídia Ferrer. Enguany, alguns noms són de pes: Eudald de Juana, Manel Menéndez, Mercè Riba o Samuel Salcedo, l’obra el qual serveix d’imatge del cartell d’enguany. El passeig del Mil·lenari, a tocar mar, és el punt d’inici d’aquest viatge artístic que té continuïtat en el port d’en Reig i més enllà, al Moll Gros i la Punta de la Creu on es desenvolupen diferents propostes murals dels artistes Werens i Rata con Corbata i Igor Volkov. El recorregut segueix per la Platja del Pas, Cal Nin i el Ceip les Clisques on es pot contemplar una obra feta pels alumnes de primària que s’han inspirat en el tema de la flora i la fauna del cap de Creus. Noves creacions: Pintures murals fetes «in situ» Un dels privilegis que té el públic del TramuntanART és la possibilitat de seguir el procés de creació d’unes obres, en aquest cas, dues pintures murals a la zona portuària del Moll gros i una altra al dipòsit d’aigua de la Punta de la Creu, direcció a la cala Tamariua. Està previst que es comencin a pintar aquest primer cap de setmana. Les tres creacions, que ja restaran de forma permanent, van a càrrec de Rata con corbata, Werens i Igor Volkov. Lídia Ferrer explica que tots han estat lliures d’escollir el motiu, però vinculat a la temàtica de la mostra que enguany estrena web.