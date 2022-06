En arribar l'estiu el ritme de la programació decreix, si bé l'època convida a altre tipus d'activitats. És per aquest motiu que la Cate de Figueres ha programat un curs d'aprenentatge sardanes que tindrà lloc a la seva plaça, tots els dimecres de juliol de 8 a 9 del vespre, moment en la que ja es pot gaudir de la fresca. El preu del curs és de 20€ pels socis de la Cate, i de 25 per als no socis.

Júlia Xaudiera, una jove component de Mediterrània Dansa, serà l'encarregada del curs, el qual va adreçat a gent de totes les edats que vulguin aprendre els passos i les regles de la nostra dansa. El Foment de la Sardana Pep Ventura col·labora en la difusió de l'activitat. Les inscripcions es podem fer per internet en el web de la Cate o presencialment a secretaria de La Cate, de dilluns a dijous de 15h a 21h i els divendres de 9h a 13h.