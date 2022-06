La revetlla de Sant Joan és una de les dates més significatives del nostre calendari. És una festa ancestral que compartim amb moltes altres cultures: la nit del solstici d’estiu, la nit més curta de l’any i la celebració en honor al sol que dona vida. Després de dos anys amb restriccions, aquest Sant Joan torna a ser com abans amb revetlles als pobles i molta música. L’oferta és molt variada, per a tots els paladars.

Un dels municipis que més imaginació i esforç ha abocat a la festa és Castelló d’Empúries, ja que no només es centra en la nit de la revetlla sinó que allarga la celebració fins dissabte amb propostes, principalment musicals, per a tots els públics i en diferents escenaris. La revetlla l’obren, a les 6 de la tarda, els components de Son de l’Havana amb les seves havaneres, a la plaça Joan Alsina. Durant aquest acte arribarà la Flama del Canigó i s’oferirà coca i vi dolç per a tothom. A partir de les 10 del vespre, tota l’acció es trasllada a la zona de platja del passeig Marítim d’Empuriabrava on s’encendrà una foguera de Sant Joan i a mitjanit es farà el tradicional castell de focs. Els ritmes els posaran l’orquestra Welcome Band.

La festa de Sant Joan a Castelló seguirà amb més música divendres i dissabte. Divendres amb les actuacions de la cobla Rossinyolets, a les 6 a la plaça dels Homes, i el concert dels Panxuts Beer Band, a dos quarts de vuit del vespre, i de Balkan Paradise Orquestra i Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, fregant la mitjanit. Ambdós concerts es fan al Passeig Marítim d’Empuriabrava. Dissabte, la festa es clou al mateix escenari de la mà de les actuacions de Suu i Somboits, a partir de les 11 de la nit.

Cercavila gegantera a Roses

A Roses, aquest dijous de revetlla s’ha previst llegir el manifest de la Flama del Canigó, a les 10 del vespre davant el monument al pescador, i, tot seguit, fins a l’espigó de la platja de la Punta, es farà una cercavila la colla gegantera de Roses i s’encendrà la foguera de Sant Joan. A les 11, una hora abans que a Empuriabrava, hi haurà focs artificials i, tot seguit, ball amb la Banda del Drac.

L’Escala també se suma a la festa, de forma més discreta. A banda de rebre la Flama del Canigó i encendre la foguera al barri del Camp dels Pilans, dijous s’ha previst, en el mateix espai i organitzat per l’associació Camp dels Pilans-Les Corts, un ball animat pel grup Cotton Club, a partir de dos quarts d’onze de la nit. Per cloure, l’endemà, es farà un dinar de germanor i jocs infantils.

A Cadaqués destaca la programació de sardanes amb la cobla La Principal de l’Escala i un ball amb Wasa Corporation i el dj Te Jodes y Bailas, al Passeig, mentre que a la Jonquera es donarà la benvinguda a l’estiu a ritme dels Tambors de l’Albera. Després d’una cercavila per carrers i places, els Diables i els Banyetes de l’Albera encendran la foguera a les 10 del vespre i, tot seguit, a la plaça Nova actuarà l’Orquestra Mediterrània.