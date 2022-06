Figueres manté converses amb la Generalitat per aconseguir la segona biblioteca

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el regidor de Cultura, Alfons Martínez, han admés estar mantenint converses "molt productives" amb la Generalitat per tirar endavant la construcció d'una segona biblioteca a la ciutat i "per poder arribar pràcticament al 99% de la població". En aquest sentit, s'estan estudiant diferents emplaçaments, entre els quals el més destacable és el Parc de les Aigües. Aquesta segona biblioteca hauria de servir no només per cobrir les necessitats ara existents sinó també per ubicar-hi també, i conjuntament, l'arxiu local i comarcal. "Ha de ser un espai que no només fomenti la cultura i la recerca sinó que també sigui un espai de ciutat i comarca i la gent hi trobo els recursos que necessita", ha assegurat Lladó. Alfons Martínez ha confirmat ser plenament conscients que l'actual equipament s'ha quedat petit i "que està treballant al 150% del que seria l'habitual tot i que el seu rendiment és òptim".

Aquestes declaracions les ha fet l'alcaldessa aquest dimecres durant la presentació dels actes del centenari de la biblioteca que s'inicien el proper 2 de juliol amb una peça de dansa de la companyia La Sala a l'exterior de l'equipament dins el marc del festival Figueres Es Mou, la intervenció de l'escriptor Màrius Serra i, posteriorment, l'espectacle Ex-Libris de la Cia Voël al Teatre El Jardí. Els actes s'allargaran durant sis mesos i inclouran, a més, instal·lacions, xerrades, visites comentades, exposicions, propostes teatrals, lectures dramatitzades, converses, jornades de patrimoni fotogràfic, tot girant a l'entorn dels llibres, el fons de la biblioteca i les persones, principalment dones, que, al llarg de cent anys, han fet possible l'activitat.