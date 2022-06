De l’1 al 4 de setembre Figueres tornarà a vibrar amb l’Acústica. Serà la dinovena edició i, després d’aquests dos anys de pandèmia quan es va transformar en Les Nits d’Acústica, el festival figuerenc recupera el seu format original amb els escenaris repartits per diferents espais cèntrics de la ciutat com són la Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera. Junt amb l’Acústica també torna tota la programació diürna dedicada als més petits, l’Acustiqueta.

Tot i que els promotors no faran pública la programació artística d’aquest any fins al 12 de juliol, allò que sí han confirmat és que obren la convocatòria perquè les entitats socials presentin el seu projecte per optar al premi del got solidari. A la darrera edició es van entregar 4.500 euros a Càritas Figueres. En aquest sentit, aquesta iniciativa no només permet a les entitats aconseguir fons pels seus projectes socials sinó que, a més, els dona visibilitat davant la societat. Aquests gots solidaris es poden adquirir a totes les barres del festival i són reutilitzables. De fet, hi ha gent que els col·lecciona.

Opcions als creadors locals

D’altra banda, i donant suport a la creativitat local, l’organització ha obert una altra convocatòria, aquesta creativa, perquè els grups de música i els artistes locals puguin optar a actuar en alguns dels escenaris de l’Acústica, quelcom que els suposa una gran promoció. Tots aquells que vulguin aconseguir-ho cal que abans s’inscriguin al web festivalacustica.cat. En total, asseguren els organitzadors, se seleccionaran tres artistes o grups que podran mostrar el seu talent durant el certamen. El període d’inscripció per aquesta proposta resta obert fins al dimarts 5 de juliol, el mateix marge de temps que es dona a les entitats locals per sumar-se al got solidari.