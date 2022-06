El Patronat de la Catequística de Figueres ha culminat, aquest cap de setmana passat, els actes de celebració del centenari de la institució que es van iniciar l’any passat. A banda de les actuacions musicals -Robert Molina i Joana Serrat per cloure el cicle 66Butaques- l’acte també va servir per presentar oficialment el mural creat pels artistes empordanesos Jordi Mitjà i Manel Gràvalos a la paret principal de la plaça, un mural d’aires contemporanis que encaixa a la perfecció amb l’arquitectura de l’edifici i amb l’esperit obert amb el qual està impregnant la direcció el present d’aquesta entitat centenària. La frase que es pot llegir ja ho diu tot: «L’ofici més vell és escampar coneixements. Una mena d’oficiar el desfici pels altres. Els aprenents».

La celebració del centenari es va iniciar ara fa just un any amb la incertesa de la situació pandèmica. Durant aquest temps s’han dut a terme diferents propostes, entre les quals destaca com van ser convidats a fer el pregó de les Fires de Figueres, exposicions o la presentació del llibre Blanc i Roig escrit per Joan Falgueras i dedicat a il·luminar la figura massa poc estudiada de l’arquitecte que feu possible l’edifici de La Cate, Emili Blanch.