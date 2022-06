L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat aquest dissabte 18 de juny, a l’Hotel Comtes de Barcelona, la 40a Assemblea de l’ACPC i la 14a Convenció de la Premsa Comarcal i Local. Una trobada que va reunir a cent trenta professionals del sector, ja fossin editors de premsa, periodistes, publicistes i alts càrrecs de l’Administració vinguts de tota Catalunya.

La jornada va començar amb l’Assemblea de l’entitat on es va fer un balanç de comptes del darrer any i es va ratificar que els mitjans comarcals han superat amb nota l’impacte de la pandèmia. Tal com va explicar el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, en el seu parlament d’obertura , “la premsa comarcal està més viva que mai, el passat 2021, tot i la conjuntura de pandèmia i de crisi, hemtingut 10 noves més altes, i el dia d’avui som ja 158 mitjans associats, i el més important, el paper, el qual molts donàvem per mort, continua creixent. Sense oblidar que donem feina a més de mil famílies arreu de Catalunya, que tenim 268.000 lectors diaris, i que el 53% de les nostres vendes són per subscripció, cosa que parla de la credibilitat que tenim davant els nostres lectors”.

La Convenció, que va ser conduïda per periodista Òscar Cabana, va començar amb la presentació del treball guanyador de l’11è Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal patrocinat per Caixabank, ‘El periodisme de proximitat enfront del repte de la Intel·ligència Artificial’ de la doctora en Comunicació, Art i Educació, Cristina Pulido Rodríguez, que en la seva intervenció va explicar que “la IA servirà per generar contingut, detectar notícies, visualitzar dades i verificar contingut, però sobretot, per agilitzar i simplificar processos per poder centrar la capacitat humana en millorar els continguts”.

A continuació, es va lliurar un Reconeixement a la Diputació de Barcelona, pel seu suport al llarg dels anys a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Va rebre el guardó la seva presidenta, Núria Marín, que en el seu parlament va destacar que “la institució que represento va apostar fa quaranta anys per l’ACPC, llavors era imprescindible defensar la democràcia, i enteníem que posar en relleu la premsa local era una expressió de la llibertat que tots desitjàvem”.

L’últim acte del matí va ser la conferència El futur del català: què hi pot fer la premsa comarcal?, de la lingüista Maria Carme Junyent i Figueras, que va explicar: “la premsa comarcal sou un àmbit privilegiat, ja que sou els que demostreu que la diversitat ens afavoreix i ens permet sobreviure. Penseu que l’única de manera de preservar la nostra llengua és fugir de la globalització. La vostra feina té sentit si es fa en català”.

Com és habitual, després del dinar, que enguany va servir la cuina del prestigiós xef Martín Berasategui, es van commemorar totes les publicacions que enguany complien anys. Aquestes van ser: Amb 100 anys d’antiguitat, El Pregoner d’Urgell; amb 75, La Tosca; amb 50, Església D’urgell; amb 45 anys, L'Espiga, El Martinet i Avenç Del Palau d'Anglesola; amb 40, La Vall, La Palanca, L'Erol i El 3 De Vuit; amb 35 anys, El 8-5-5, L'Artesenc i El Pou de la Gallina; amb 30, Revista De Palafrugell; i amb 25 anys, Celsona Informació i La Veu de la Segarra.

La jornada va acabar amb el lliurament dels Premis a les Millors Portades de l’Any 2021 i el recent inaugurant Premi Premsa Comarcal de Fotografia Periodística. Pel que fa a les portades, aquest és el palmarès:

El Premi a la Millor Portada de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals ha estat per a La Veu de l’Anoia i la portada ‘605 abraçades’ publicada el 12-3-2021.

i la portada publicada el 12-3-2021. El Premi a la Millor Portada de mensuals ha recaigut en la Revista de Banyoles amb ‘Obres al Museu Arqueològic’ corresponent a l’octubre 2021.

amb corresponent a l’octubre 2021. El Premi a la Millor Portada de bimestrals, trimestrals i semestrals se l’ha endut Temps de Franja amb ‘Sostenible... per a qui?’ publicada el gener de 2021.

amb publicada el gener de 2021. El Premi al Millor Digital ha estat per a lamira.cat

Pel que fa a la primera edició dels Premis Premsa Comarcal de Fotografia Periodística, aquests han estat els guardonats:

En la categoria de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals el premi ha estat per a M. Rosa Ferré de ‘El 3 de Vuit’.

de En la categoria de mensuals el guanyador ha estat Eduard Duran de Llumiguia.

de I en la categoria de digitals, la guanyadora ha estat Núria Caro d’Ebredigital.cat.

El parlament de clausura el va fer el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat Ignasi Genovès que va assenyalar: “l’ACPC és una història d’èxit, no només per la vostra gran difusió, que de manera agregada és major que la de la premsa generalista, sinó perquè sou un instrument de la defensa de la llengua catalana”.