Ahir al vespre, als Jardins de Ca l'Herero de Portbou, es va dur a terme la presentació del llibre Del centro del mundo al ombligo de la luna, de Manel Menéndez, editat per Círculo Rojo. L'alcalde, Xavier Barranco, va obrir l'acte i el periodista Ramon Iglesias en va fer una curta presentació, i després tot un seguit de preguntes que varen contribuir ressaltar l'interès del llibre.

De Catalunya a Astúries, de França a Mèxic, de Colòmbia al Brasil i fins i tot a l'Àfrica, un vast territori que Menéndez, director de l'equivalent francès de l'Institut Cervantes en aquests països, s'ha proposat descriure en un viatge familiar, cultural i polític social. El seu pare (asturià) i la seva mare (filla del cap d'estació de Portbou), republicans exiliats de la Guerra Civil Espanyola, són el nexe d'aquesta història que recorre no només diferents generacions i espais geogràfics, sinó la vida d'artistes com José Luis Cuevas, Botero, Palau i Fabre, Xenakis, Wlademir Diaz Pino, el vocal i líder dels Machucambos, Romano Zanotti o l'escultor Francisco Zuñiga, així com Ernest Lluch, assassinat per ETA, i revolucionaris com Bateman, entre d'altres que ajuden a teixir un relat de lluita, compromís i memòria, des d'una trama multidimensional.

"L'autor reconstrueix la història de lluita i compromís dels seus pares en el terrible context del règim franquista. Des d'aquesta premissa, desenvolupa genialment una polièdrica trama, amb una perspectiva realista. Utilitza un estil proper i empàtic, que brilla especialment a les descripcions dels diferents contextos en què es despleguen. Ben estructurat, molt interessant, commovedor i profundament humà”, consideren des de Círculo Rojo.

Els relats sorprenen tant per la seva varietat temàtica i la seva plasticitat com pels diferents llocs on s'inscriuen: unes vivències amb els indígenes, uns lladres de tombes a la selva colombiana, una incursió al Pentanal o una desfilada de Carnaval al riu de Gener.