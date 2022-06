La representació de l’obra Adreça desconeguda per part del Grup de Teatre Esplais de Castelló d’Empúries continua recollint reconeixements. Si a mitjans de maig Constantí Fontclara va obtenir el premi al millor actor principal al Concurs de Teatre Amateur Premi Ciutat de Calella, ara han arrasat als 48 Premis Ciutat de Terrassa aconseguint vuit guardons: premi a la il·luminació, al so i muntatge musical, segon premi a la direcció de Maria Rosa Oliveres, segon i tercer premi al millor actor principal per Constantí i Martí Fontclara, menció del jurat juvenil, premi jurat popular i premi Ciutat de Terrassa.