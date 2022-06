El Castell Gala Dalí de Púbol contraposa el món real amb el surrealisme de Dalí en la nova exposició temporal que inaugura aquesta temporada. Amb el títol 'Púbol de Gala. Il·lusió i realitat', la mostra exposa retrats reals de Gala en una banda de la sala i a l'altra hi ha alguns dels esbossos que feia el pintor figuerenc en què mostra la seva banda més surrealista. En aquests dibuixos hi ha unicorns i altres figures mitològiques que ajuden a construir el món creatiu. A més, hi ha dos esbossos que fins ara no s'havien exposat dibuixats sobre un paper d'un hotel de Nova York. A través d'aquesta exposició, la Fundació Gala-Salvador Dalí també vol aprofundir en la relació que hi havia entre ells dos.