Entre el 17 de juny i el 28 d’agost, Terrades acollirà l’anomenat Terradespectacle, el primer festival gastromusical nascut al poble per tal de dinamitzar l’estiu amb propostes molt variades.

El Festival oferirà espectacles tots els divendres, dissabtes i diumenges i té com a objectiu principal, segons els organitzadors, «donar a conèixer la població de Terrades, on malauradament actualment no hi ha una oferta lúdica i atractiva pel turisme en general i gent dels pobles dels voltants, posant-nos com a fita aconseguir la visita de tres mil persones en el decurs del Festival i que sigui un lloc de referència pel turisme de la zona, així com donar més vida a la població i al seu comerç en general».

Sopars al jardí de la Societat la Unió Terradenca amb espectacles en viu de tots els estils, amenitzaran l’estada dels comensals.

«L’entorn és fantàstic, envoltat d’arbres en un lloc fresc tranquil i molt acollidor al bell mig de la natura del nostre municipi», afegeixen.

El jardí de la Societat ha estat cuidat i decorat amb molta cura per aconseguir trobar un ambient el més acollidor possible, preveient la col·locació estratègica de torxes antimosquit, amb el que els assistents gaudiran d’una estada molt agradable.

Sopars senzills

Els sopars que oferiran seran molt senzills, casolans i econòmics i constaran d’un primer plat que podrà ser una amanida fresca o embotits i de segon carn a la brasa, sense limitar la quantitat, amb pa de Terrades torrat amb tomata i allioli. Els comensals seran rebuts amb una copa de cava còctel i música d’ambient.

El primer concert, previst per aquest divendres, 17 de juny, és del grup Aya and The Sould Brothers. Dissabte actuarà el grup Son de Palma amb música cubana, kumbia i rumba i, diumenge, Pau Coll porta el seu Show de màgia.