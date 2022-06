Quan Claude Lambert (1940) tenia dinou anys se li va obrir un nou món: va entrar a formar part de Belvision, l’estudi d’animació belga que va produir pel·lícules d’animació de Tintín, Asterix i Lucky Luke. Durant una dècada, Lambert va treballar en moltes d’elles fent sempre els fons i va conèixer al gran Hergé, a qui qualifica «d’home simpàtic, amable i increïblement modest» i al reconegut René Goscinny. Lambert acumula més de seixanta anys de trajectòria, milers de pintures, de treball constant, incessant, sense que la seva obra, encara avui en dia, hagi perdut aquell regust irònic i suggeridor. Una selecció de peces de diferents períodes s’exhibeixen aquests dies, i fins al 25 de juny, a la galeria Dual de Girona en una exposició, comissariada per l’historiador de l’art agullanenc Enric Tubert, que s’ha batejat com Escenaris Enigmàtics.

Claude Lambert qualifica la seva creativitat com «despistada i joiosa» quan se li pregunta si la mostra és un viatge pel seu imaginari. Clarament ho és, una subtil pinzellada per algunes de les etapes viscudes per aquest creador altament prolífic que durant vint-i-cinc anys, del 1974 al 1999, va convertir un mas d’Agullana en la seva llar, embolcallat per la natura, quelcom que, per a ell i la seva dona, l’artista Mixu, ha estat sempre fonamental, imprescindible. Junts fan un tàndem de primera, sempre compartint espai de creació i de vida, gairebé durant mig segle, i sempre des de casa, de forma independent.

Agullana es va convertir per a Lambert en un redós, un refugi on va encetar molts altres projectes d’animació treballant sense descans. Cal destacar d’entre aquests una sèrie televisiva que a l’Estat va tenir molta repercussió: Érase una vez la vida. «Al poble vaig trobar la tranquil·litat fantàstica que necessitava per crear, m’inspiraven els boscos surers fabulosos, tot l’entorn», rememora. També va mantenir una vida cultural intensa propiciada per l’esperit inclusiu d’Enric Tubert qui va facilitar-li l’accés i sempre el va convidar, encara ara, a sumar-se als diferents projectes artístics que ha promogut des del poble i arreu de l’Empordà.

L’exposició a Girona és, doncs, una oportunitat d’apropar-se, novament, al seu estimat Empordà. Girona, a més, confessa que el té enamorat: «És una ciutat fabulosa». La mostra es divideix en tres parts molt definides que permeten al visitant fer aquest viatge pel ric i fascinant imaginari de Lambert. La primera evoca aquelles etapes més reculades de la seva trajectòria recuperant pintures que formaren part de dos curts guardonats amb una Palma d’Or i el Premi del Jurat al Festival de Cannes: Agullana (1976), que va despertar entusiasme entre el públic, i Les effaceurs (1991), un treball especialment angoixant. «És un fet històric perquè mai havia passat això», explica satisfet.

Lambert diu que mai li ha interessat la figura humana. Menys encara quan feia els fons de les pel·lícules d’animació com és el cas de Tintín en el temple del sol (1969), projecte pel qual va crear sis-cents fons, i Tintín en el llac dels taurons (1971). «Fer sempre el mateix personatge no m’agrada, tampoc la part tècnica, a mi el que m’agrada és pintar i, per això, els meus fons són pintures», assegura.

La segona part de l’exposició estableix un fil d’unió amb l’Empordà, ja que rescata les obres que va crear per una altra mostra, Immersió, l’homenatge col·lectiu i artístic d’Empordoneses a Narcís Monturiol, el 2020. Aquestes peces s’ambienten a Cadaqués. També ha creat, especialment per aquesta mostra a la galeria Dual, cinc teles on Girona és la gran protagonista, «una Girona molt surrealista com la màquina de pensar de Magritte», explica Tubert.

Claude Lambert, però, no és un creador que s’acomodi. Li agrada explorar, investigar i, per això, la darrera part de l’exposició es dedica al moment més proper. Coincidint amb el confinament, l’artista va continuar treballant i allò que va sorgir, potser, fins i tot, el va sorprendre: una obra abstracta cent per cent de colors càlids i freds, potents, que hipnotitzen la mirada. «Volia fer una cosa totalment diferent del món realista que sempre he creat i m’he divertit molt, és una mena de geografia còsmica», admet.

Des del Montseny, on ja fa anys que viu amb Mixú, també envoltats de natura i amb un hort per cuidar, Lambert no s’atura, la seva fam per crear és inesgotable: pintura, escultura... És, diu, «una manera d’entendre la vida». «Soc un home introvertit i necessito posar sobre una tela tot el que penso», confessa tot afegint que quan comença una obra «gairebé està tota feta en el meu cap». De fet, ja té un nou projecte en ment, una sèrie de peces sobre el Kama Sutra, però no amb humans, sinó amb objectes.