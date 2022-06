Unes dues centes persones van convertir-se, fa pocs dies, en espectadors privilegiats de l’estrena oficial de Genuí, el nou treball d’Els Pescadors de l’Escala, el grup d’havaneres més veterà del panorama musical català amb seixanta anys de trajectòria. Això va passar a l’Escala, poble que, tot i que cap dels actuals components de la formació -Albert Prat, Jordi Cabarrocas, Quim Mas i Ernest Ollero- n’és originari ni hi viu, se’l senten com si fos casa seva, ja que algun d’ells havia tocat al costat de Simeó Català, un dels fundadors. «És un llegat que volem conservar perquè ens en sentim part i portem el nom de l’Escala arreu», reconeix Ernest Ollero, un dels darrers a incorporar-se al grup, tot just fa dos anys. «Som com ambaixadors de l’Escala i és un orgull portar aquest nom».

Durant el concert, que es va fer a benefici de l’Associació Contra el Càncer, es van anar desgranant les interioritats de Genuí, un treball amb el qual, explica Ollero, «volíem recuperar els primers temes que van fer, aquelles velles cançons de taverna que són l’essència del grup». Temes mítics que «formen part de la nostra història», que sempre els demanen i que feia temps que no enregistraven com La barqueta, El meu avi i La bella Lola però també la cançó satírica i picant, «ara políticament incorrecta», La sardina. En aquest treball, però, els hi han volgut donar el seu toc especial i Albert Prat els ha arranjat per poder-les cantar. Així, per exemple, una de les primeres havaneres signades pel grup, La barqueta, la interpreten, en aquest disc, a cappella a quatre veus. Juntament amb els vells temes renovats també inclouen peces de nova creació d’Els Pescadors de l’Escala que se sumen a les centenars de cançons que preserva Albert Prat a l’arxiu del grup. Ernest Ollero reconeix que «hi ha molts detractors dels canvis, persones que estan aferrades a aquells primers temps, però crec, personalment, que està bé que l’havanera evolucioni. Cal buscar noves mirades, noves temàtiques, harmonies, veus, perquè hem de preservar aquest gènere musical, però els temps canvien, també les persones i les temàtiques i ens hem d’adaptar». A més, Els Pescadors de l’Escala ofereixen uns directes diferents, «més solemnes» per demostrar «que, tot i que soni fàcil, darrera hi ha molta feina, moltes hores de treball». Després d’aquests dos darrers anys complicats, a causa de les restriccions, aquest estiu es presenta lluminós amb quasi una setantena d’actuacions, «recuperant així nivells prepandèmia». La més recent ha estat aquest diumenge passat a la Jonquera on han actuat dins la festa de Pentecosta. Dins el calendari destaca el 18 de juny al Port Vell de Barcelona o el 23 de juny, revetlla de Sant Joan, a Balaguer.