Montse Capel idea un viatge per la Figueres comercial dels anys 30

Kiel Hejme significa, en esperanto, com a casa però també és el nom amb el que la fotògrafa Montse Capel ha batejat un projecte d’exposició itinerant que abraça quinze establiments centenaris de Figueres. L’artista, que ha dedicat un any de treball intens al projecte, ha fet ús dels aparadors per suggerir, a través d’una quinzena de fotografies en blanc i negre, un viatge fictici de dues joves, la Marta i l’Estefania, a la Figueres dels anys 30. «Tot queda molt romàntic i nostàlgic, fins i tot, i volia mostrar com, sovint, les petites coses són les que més felices poden fer a les persones», assegura Capel. Aquest dissabte 11 i el proper, dia 18, a les 11 del matí, la creadora i la també fotògrafa Petra Vlasmann conduiran unes visites guiades gratuïtes, d’una hora i mitja, per l’exposició on no només s’evocarà la història de cada fotografia sinó curiositats de la pròpia ciutat, com comerços ja desapareguts. Les visites les organitza l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.

«El projecte neix de la nostàlgia de les generacions passades, però també del desig de fer conèixer a les presents un fragment del que va ser Figueres en aquell moment històric», explica Capel qui, a través del seu Instagram (@soymontsecapel), dedica a cada botiga tres publicacions on parla de la història de l’establiment i altres detalls. L’objectiu, diu, és apropar-se a nous públics. View this post on Instagram A post shared by © Montse Capel (@soymontsecapel) Les dues noies que apareixen retratades són dues actrius, de Mataró i de Figueres, i el vestuari d’època que llueixen ha estat cedit per la Funcional Teatre. Val a dir que, malgrat que només s’exposen quinze imatges en blanc i negre, el projecte és molt més extens i aquestes altres fotografies -algunes en color, també- les exposa, la creadora, a la seva web. «S’hi pot fer tot un recorregut per l’exposició, entrar a cada espai, conèixer la història de la botiga, de la família», detalla Capel. Per resseguir l’exposició, que es va presentar a la Fundació Clerch i Nicolau i es conclou el dia 20 de juny, 19 Estudi Creatiu ha dissenyat un díptic on el visitant hi troba totes les botigues que participen, tot resseguint aquest viatge gràcies al plànol original dels anys 30 de l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús, cedit per l’Arxiu Municipal de Figueres.