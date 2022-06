El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i la Fundació Gala - Salvador Dalí han organitzat aquesta setmana una doble acció promocional a la ciutat belga de Gant aprofitant l’exposició immersiva «Inside Dalí» que acull l’espai Lichtkerk fins al 30 de juny.

L’acció tenia per objectiu presentar l’àmplia i variada oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, associada a la campanya de comunicació «Viu el doble», i el llegat cultural de Dalí, vinculat al territori i a les experiències turístiques que ofereixen el triangle dalinià, entre una setantena de periodistes, agents i prescriptors de viatges.

A aquesta acció promocional van assistir operadors turístics com Adagio, VOS Travel, TUI Travel Shops, i mitjans de comunicació belgues com De Zondag, Het Nieuwsblad i Flair, a més de diverses empreses i entitats turístiques gironines entre les quals hi havia la Fundació Gala - Salvador Dalí, Hotel Camiral - PGA Golf & Wellness, Casa Ana Maria Hotel & Villas, Park Hotel San Jorge, Salles Hotels i Lloret Turisme i Turisme de Figueres, que van aprofitar per generar oportunitats de negoci. L’acció va concloure amb un còctel gastronòmic elaborat a partir de productes gastronòmics locals de la demarcació de Girona i vins de la Ruta del Vi DO Empordà.

Els professionals belgues assistents al doble esdeveniment van mostrar interès per conèixer l’oferta cultural, gastronòmica i d’activitats a la natura i l’aire lliure de la demarcació de Girona.

Aquesta actuació, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i programada en el pla d’accions 2022, es desplega en virtut del conveni de col·laboració signat entre ambdues institucions el novembre de 2021 amb la finalitat de rellançar l’oferta cultural de les comarques gironines, i més especialment el llegat artístic i patrimonial de Salvador Dalí, després de la pandèmia de la Covid-19.

El mercat turístic belga és important per a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, ja que accedeix a les destinacions gironines tant per carretera (amb cotxe particular i bus) com per mitjans aeris, amb connexions entre l’Aeroport de Girona - Costa Brava i els aeroports de Charleroi i Zaventen, on operen Ryanair i TUI Fly.

El turisme belga, que el 2021 va generar un total de 402.132 pernoctacions a la demarcació, representa el quart mercat emissor internacional per a les destinacions gironines.