La llançanenca Maria Palomo sempre havia pintat per ella regalant els quadres a amics i família. Però durant el confinament va donar un tomb al seu estil omplint els seus quadres de figures captivadores, plenes de colors, de vida. Tanta que el seu cap al restaurant L’Encesa del Port de la Selva li va proposar penjar-los al local. La gran acollida, i les vendes, l’han dut ara a fer la seva primera exposició a Capmany, acceptant l’oferiment del regidor de Cultura. La mostra, que formava part de la programació del Maig Cultural, es pot veure fins a aquest divendres, 10 de juny.

A Capmany, Maria Palomo hi ha portat les seves Marias, dones d’ulls gegants, mirada innocent que apareixen embolcallades de flors de tots colors. «Molta gent m’ha preguntat si soc jo la model però mai ho he fet això», assegura la creadora qui ha begut d’aquí i d’allà per anar confegint aquest estil. De fet, confessa, que fins que no va començar a mostrar les seves obres ningú sabia que pintava. Ara ho fa entre setmana, sempre que pot.

Palomo explica sentir-se «en un núvol perquè no m’esperava res del que està passant». A Capmany hi presenta una vintena d’obres, instal·lades entre la capella de Sant Sebastià -on es fan exposicions de forma regular- i el restaurant El Fort. On també es poden veure altres creacions de Palomo és al restaurant on treballa. No només Marias sinó altres teles més marítimes, amb molts peixos.