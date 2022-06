L’Escola de Música Allegro del Casino Menestral de Figueres ofereix una oferta pedagògica de qualitat. El centre imparteix cursos per a tots els nivells i totes les edats. Els més menuts de l’escola, a partir de quatre anys, poden participar en activitats de sensibilització musical, en una etapa que és introductòria al món de la música. A partir d’aquí, l’alumnat va cursant etapes de grau elemental i professional d’instrument i de llenguatge. El ventall formatiu és ampli i també s’ofereixen estudis de producció musical, classes de música de cambra i combo.

L’escola té orquestra pròpia per a tots aquells alumnes que amb un cert nivell vulguin accedir-hi essent un bon objectiu per completar la seva formació. Es diu Orquestra Versatile. També hi ha una coral d’adults, Germanor Empordanesa.

A l’Allegro, es pot aprendre a tocar instruments tan populars com són la guitarra elèctrica, l’ukulele i la bateria, a més d’instruments tradicionals com la tenora i el tible. Entre les classes que s’imparteixen, cal sumar-hi també el baix elèctric, el cant clàssic, el cant modern, el clarinet, contrabaix, el fiscorn, flabiol i tamborí, la flauta travessera, guitarra clàssica, el piano, el saxofon, la trompeta, el trombó de pistons, el trombó de vares, l'ukelele i el violí.

Banc d’instruments

L’Escola Allegro disposa d’un banc d’instruments que els alumnes podran utilitzar en els inicis del seu aprenentatge. L’alumnat també pot sol·licitar fer ús d’espais i aules amb piano i bateries sempre que ho necessitin per estudiar.

El centre, que ja fa més de noranta anys que està en actiu, ofereix una formació oberta i flexible adaptada a les necessitats de l’alumne, a més de les classes per a adults. Més enllà de les classes, durant el curs, es porten a terme diverses activitats, com concerts, audicions, festivals, batucades, master-class i intercanvis. A més, l’Allegro col·labora amb moltes entitats de la comarca i de la ciutat.

L’Escola de Música Allegro del Casino Menestral té la matrícula gratuïta per als nens i les nenes de 4 a 6 anys i, a més, aquest mateix avantatge també s’aplica al segon membre d’una mateixa família i a les persones jubilades. Les inscripcions de poden formalitzar a la secretaria del Casino, de 4 a 8 de la tarda, o a través de la pàgina web casinomenestral.cat.