L’Aplec de l’Escala s’acosta amb velocitat de creuer al mig segle de vida. En aquesta 47a edició, la trobada sardanista organitzada per l’Agrupació Avi Xaxu, hi ha hagut temps per a tot i, sobretot, per a rebre aficionats des de diferents punts de la comarca i del país. A l’Aplec hi han participat les cobles Els Rossinyolets, de Castelló d’Empúries; La Principal de l’Escala i la Ciutat de Girona. Durant la festa, tal com s’havia anunciat, s’han estrenat sis sardanes: A Jordi Gallegos, del mestre figuerenc Jaume Cristau; Rosselló, el debut de Guillem Ponsí; Asseguts a taula, de Xavier Forcada; L’Escala empordanesa i marinera, de Josep A. López; Agraïts a la vida, de Joaquim Hostench, i Dalt la carena, de Josep Cassú.

La plaça de Catalunya ha estat l’escenari d’aquesta trobada que ha tingut un públic molt divers, coincidint amb el pont de tres dies.